Missione compiuta: la Mint Vero Volley Monza è in finale di Cev Challenge Cup. Al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul, ha vinto col Galatasaray HDI Istanbul dopo cinque durissimi set: 2-3 il finale con parziali di 16-25; 20-25; 25-21; 25-22; 12-15. Una ciliegina sulla torta dopo il bel weekend di Coppa Italia in dieci giorni davvero intensi.

Pallavolo: Mint Monza in finale di Cev Challenge Cup, la terza della storia

Pallavolo Mint Vero Volley Monza – foto Consorzio Vero Volley

Sarà la terza finale europea della storia per la prima squadra del Consorzio, dopo la vittoria in CEV Cup del 2022 contro Tours e la sconfitta nell’ultimo atto della Challenge Cup 2019 contro i russi del Belgorod.

La Mint Vero Volley Monza affronterà o il Projekt Varsavia o i finlandesi dell’Akaa Volley.

Gianluca Galassi (MINT Vero Volley Monza): «Era il risultato che volevamo, anche se magari non in cinque set. Nei primi due parziali abbiamo messo in campo l’intensità giusta, conquistando l’accesso alla finale. Siamo molto felici. Adesso avremo un periodo molto complicato tra campionato e la finale europea: adesso un po’ di riposo perché vogliamo arrivare nel migliore dei modi alla partita di sabato contro Piacenza».