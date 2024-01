Pallavolo, Superlega: Monza lotta, Modena vince al tie-break

Maratona sfuggita sul finale per la Mint Vero Volley Monza, superata al tie-break dalla Valsa Group Modena. Finale 2-3 con parziali di 18-25, 20-25, 25-18, 25-23,13-15. Una partita ricca di colpi di scena, con gli ospiti bravi a vincere i primi due set ma con la Mint presente grazie a un gioco di squadra solido e alla forza del gruppo. Al tie-break però sorridono gli ospiti.

Pallavolo Mint Vero Volley Monza – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo, Superlega: Monza lotta, Szwarc migliore marcatore

Mvp del match il palleggiatore brasiliano Bruno (Valsa Group Modena). Top scorer per i brianzoli l’opposto canadese Arthur Szwarc con 26 punti, seguito dal connazionale Loeppky a quota 18. Prossimo appuntamento per la prima squadra maschile del Consorzio mercoledì 17 gennaio alle 19, per il ritorno dei quarti di finale di Challenge Cup contro il Levski Sofia, sempre all’Opiquad Arena di Monza.