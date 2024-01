Da una coppa all’altra. La Mint Monza mercoledì sera torna in campo all’Opiquad Arena di viale Stucchi per la semifinale d’andata della Challenge Cup 2024. Alle 20, sul taraflex di casa, arriva il Galatasaray HDI Istanbul. Pochi giorni fa, nel fine settimana, la prima squadra del Consorzio era stata protagonista della storica Final four di Coppa Italia giocata a Casalecchio di Reno, finendo seconda nella finale con Sir Susa Vim Perugia.

Pallavolo: Mint Monza, mercoledì sera all’Opiquad Arena c’è la semifinale di Challenge Cup

Mercoledì sera sorridere nel primo match sarebbe certamente importante in vista della sfida di ritorno a Istanbul, il 6 febbraio alle 18 ora italiana (le 20 locali). Ancora out lo schiacciatore giapponese Ran Takahashi, alle prese con l’infortunio alla caviglia rimediato nel corso del match di SuperLega contro Verona.

Pallavolo: Mint Monza, c’è la semifinale di Challenge Cup contro il Galatasaray dell’ex Zimmerman

Il Galatasaray è guidato dall’ex di turno Jan Zimmermann, il palleggiatore tedesco protagonista nella scorsa stagione con la maglia del Consorzio o l’infortunato quando sostituì l’infortunato Kreling per tutto il corso del campionato 2022-2023.

Nessun precedente tra le due formazioni in gare ufficiali. Istanbul, nel turno precedente, ha sconfitto la squadra portoghese del Fonte Bastardo, per 3-0 alle Azzorre e 3-1 in Turchia. Top scorer nel primo match l’opposto croato Jan Hdrava (16 punti) a al ritorno lo schiacciatore serbo Nikola Mijailovic (17). La squadra di coach Umut Cakir ha vinto tutte le partite disputate finora.