Missione compiuta e quarti di Cev Champions League conquistati per la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley. L’Allianz di coach Marco Gaspari nella sesta e ultima giornata della Pool A ha perso al tie-break contro le due volte campionesse d’Europa del VakifBank Istanbul, ma grazie al percorso fatto di cinque vittorie si sono messe in tasca il biglietto per il passaggio diretto del turno.

Pallavolo: Allianz Vero Volley ai quarti di Champions League, con le campionesse del VakifBank è ko al tie-break

Le ragazze, che hanno perso 2-3 dopo essere andate sotto 0-2 (20-25, 17-25; 25-22; 25-18; 13-15), a fine febbraio affronteranno le polacche del ŁKS Commercecon ŁÓDŹ, al quinto posto tra le squadre in prima posizione delle varie Pool. L’andata dei Quarti di finale è prevista il 20/21/22 febbraio, il ritorno il 27/28/29 febbraio.

MVP del match la schiacciatrice brasiliana Gabi (Istanbul) con 11 punti di cui un ace e un muro. Top scorer tra le fila della Vero Volley Paola Egonu, a quota 20 punti seguita da Bajema e Sylla con 14 punti a testa.

Pallavolo Allianz Vero Volley Milano: Brenda Castillo – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo: Allianz Vero Volley ai quarti di Champions League, le parole di Heyrman

«Chiudiamo il girone di Champions al primo posto meritandocelo stasera contro una squadra Campione d’Europa lo scorso anno. Purtroppo non siamo riuscite a vincere ma abbiamo dato tutto. Abbiamo giocato veramente un bel girone e adesso aspettiamo il prossimo match. Anche se oggi non è stata la miglior partita, abbiamo spinto sempre», ha commentato la schiacciatrice Laura Heyrman.

Pallavolo: Allianz Vero Volley ai quarti di Champions League, domenica contro Chieri

Il prossimo appuntamento per l’Allianz Vero Volley Milano sarà in trasferta, domenica 21 gennaio, alle 19.30, contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la quarta giornata di ritorno di Serie A1 Tigotà.