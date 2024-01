Pallavolo: l’Allianz vince in Serbia e ipoteca i quarti di Champions League

L’Allianz Vero Volley corre anche nella CEV Champions League. Con il netto 3-0 in Serbia contro lo Jedinstvo Stara Pazova, battuto piuttosto nettamente con parziali di 25-14, 26-16 e 26-13 in poco più di un’ora, la squadra femminile del Consorzio ha ipotecato l’accesso ai quarti di finale. MVP del match Brenda Castiglio, protagonista in difesa. Tra le top scorer della serata Paola Egonu con 17 palloni messi a terra.

Pallavolo Allianz Vero Volley Milano: Brenda Castillo – foto Vero Volley

Sabato 13 gennaio per l’Allianz Vero Volley Milano è di nuovo campionato con la terza giornata di ritorno della Serie A. Alle 21 in campo a Firenze contro la Savino del Bene Scandicci.

«Era molto importante oggi guadagnare questi tre punti per la nostra classifica in Champions e anche chiudere la partita nel minor tempo possibile. Bisognava partire subito forte perchè le avversarie hanno mostrato un buon gioco nelle partite contro il Vakif e Mulhouse. Questa sera siamo state brave a rimanere concentrate dall’inizio alla fine», ha commentato Sonia Candi.