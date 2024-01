Mint Vero Volley Monza alla sua prima storica finale di Coppa Italia

Storica vittoria all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per la Mint Vero Volley Monza alla Del Monte Coppa Italia 2024: la formazione del Consorzio Vero Volley guidata dal coach Massimo Eccheli alla sua prima partecipazione alla manifestazione è la prima finalista del torneo dopo aver battuto a sorpresa al tie-break (15-9) i campioni d’Italia dell’Itas Trentino e dovrà ora affrontare una tra Milano e Perugia, le altre due semifinaliste del torneo. L’appuntamento per la finalissima è fissato per domenica 28 gennaio alle 15:45 (Diretta TV inizio su Rai Play poi Rai 2).

Mint Vero Volley Monza conquista la sua prima finale di Coppa Italia

Una vittoria frutto del grande gioco corale e della correlazione muro-difesa unita all’ottima prova del libero Marco Gaggini. Per questa storica sfida coach Eccheli – vista l’assenza per infortunio di Takahashi -, si è affidato affida al sestetto composto da Kreling in regia e Szwarc opposto, i canadesi Loeppky-Maar come coppia di schiacciatori, Galassi e Di Martino centrali con Gaggini libero.

Itas Trentino – Mint Vero Volley Monza 2-3 (25-23; 13-25; 25-23; 23-25; 9-15)

Itas Trentino: D’Heer, Kozamernik 8, Michieletto 13, Sbertoli 1, Rychlicki 21, Magalini 5, Laurenzano (L), Lavia 17, Podrascanin 5, Acquarone. N.E. Nelli, Cavuto, Pace (L), Berger. All. Soli.

MINT Vero Volley Monza: Visic, Loeppky 21, Maar 13, Mujanovic, Galassi 16, Kreling 2, Di Martino 10, Gaggini (L), Szwarc 16 N.E. Frascio, Comparoni, Morazzini (L), Beretta. All. Eccheli.