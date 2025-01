Serie A, Monza: parte Pablo Marì, arriva Brorsson

Proseguono le operazioni degli uomini mercato del Monza per rinforzare la linea di difesa. Dopo l’ingaggio di Lekovic dalla Stella Rossa ed il prestito ormai definito di Palacios dall’Inter, si aggiungerà al gruppo allenato da Bocchetti anche Arvid Brorsson, direttamente dal Mjallby, squadra del massimo campionato di Svezia.

Serie A, Monza: Pablo Marì ufficiale alla Fiorentina

Si tratta di giovani, il serbo classe 2004, l’argentino 2003 e lo svedese del 1999, due su tre sconosciuti, con relativa esperienza, sicuramente non del livello del campionato italiano, chiamati a rimpiazzare l’uscita di Pablo Marì, finito ufficialmente alla Fiorentina, come confermato dalla società poco dopo le 19 in una nota, dopo un tira e molla durato quasi un mese, per un indennizzo tra l’1.5 e i 2 milioni di euro. Insomma, il Monza andrebbe tre per uno, nella speranza che le motivazioni possano fare la differenza e di aver trovato almeno un centrale sul quale puntare in futuro.

Serie A, Monza: Brorsson in Brianza già mercoledì

Brorsson, che secondo Transfermarkt, la bibbia del calciomercato, ha un valore stimato di circa 600mila euro (erano 170mila un anno fa), dovrebbe essere a disposizione già dalla giornata di mercoledì per le visite mediche ed eventualmente anche per una prima sgambata, se ce ne dovesse essere il tempo. Anche perché il giocatore deve procedere alla riatletizzazione, visto che il campionato svedese è fermo da novembre. Qualche presenza nella nazionale Under21, nessuna tra i grandi, nessuna nelle squadre storiche in Svezia. I contorni dell’operazione saranno chiariti nelle prossime ore. Si sa che su di lui c’era l’interessamento anche di Omonia Nicosia e Cracovia.