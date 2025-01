Mercato Monza, Galliani rassicura sulle entrate: “Non si smantella”

In attesa dei doverosi ingressi, e qualcosa potrebbe muoversi a breve, sul fromnte uscite, dopo Milan Djuric passato al Parma, in via definitiva, per un milione di euro o poco più di contropartita economica, la distanza tra le parti per la cessione di Pablo Marì alla Fiorentina è sempre più sottile. E come detto ci sono colloqui in corso anche per Kyriakopoulos all’Aek Atene, ma la società greca, per il momento, non è intenzionata ad accontentare le richieste del Monza.

Per il difensore centrale spagnolo, espresso desiderio di Palladino, si tratta di definire i contorni dell’affare: il Monza non accetta meno di 3 milioni, la società gigliata è ferma a 2. Distanze, come si diceva, sottili. Si cerca l’accordo totale prima di ufficializzare, anche se nelle ultime ore si è inserito il Napoli, alla ricerca di un rinforzo per la retroguardia in uno strano intreccio con Pongracic proprio della Fiorentina.

Mercato del Monza, per Marì e Kyriakopoulos la trattativa è economica

Altrettanto in queste ore Kyriakopoulos potrebbe tornare in patria. Per lui si è fatto avanti l’Aek Atene, ma la società greca non ha intenzione di arrivare ai 3 milioni che il Monza ha speso la primavera scorsa per il riscatto obbligatorio con la salvezza, andando a rinnovare fino a giugno 2026. Sempre uscite, Valoti è stato per tante settimane vicino alla Sampdoria, che però, non trovando l’incastro perfetto, ha preferito rivolgersi al Lecce per l’ingaggio di Oudin. Per il centrocampista biancorosso si è fatta dunque avanti la Salernitana, anche se per il momento non ci sono accordi ufficiali. Anche in questo caso, il Monza chiede un indennizzo, pari ad un paio di milioni di euro. Il giocatore fa la differenza in Serie B e questo gli uomini mercato brianzoli lo sanno perfettamente.

Mercato del Monza, Galliani: “Jovic non è un sogno, nuovi giocatori entreranno”

Delle entrate ha parlato invece direttamente Adriano Galliani prima della consueta riunione di Lega: «È arrivato un giocatore fortissimo, Lekovic, per la difesa. Per il resto si fanno tante chiacchiere. Palacios dall’Inter? Chiacchiere appunto. Questo è il periodo dell’anno in cui gli addetti ai lavori si scatenano. Jovic non è un sogno, sappiamo che il mercato dura un mese ma poi si decide tutto nelle ultime 48 ore (l’alternativa è Dessers dei Glasgow Rangers che piace anche al Cagliari, nda). Il Monza non smantella, per dei giocatori che escono altri entreranno». La calma di Galliani lascia presagire mosse, anche rapide