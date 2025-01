Serie A, Palladino su Monza-Fiorentina 2-1: «Il Monza ha meritato la vittoria. Mi ha impressionato lo spirito»

Nel posticipo della ventesima giornata di Serie A il Monza batte in casa 2-1 la Fiorentina di Raffaele Palladino, grande ex di giornata, promotore delle due salvezze in biancorosso con il quale ha totalizzato 96 punti in due stagioni. La squadra viola, nonostante la sconfitta, è stabile al sesto posto della classifica e nel prossimo turno ospiterà il Torino di Paolo Vanoli.

Serie A, Monza-Fiorentina 2-1: le dichiarazioni di Raffaele Palladino

Nella sala stampa dell’U-Power Stadium è intervenuto a fine gara il grande ex di giornata, ovvero l’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, che ha commentato l’incontro disputato contro il Monza. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico di Mugnano di Napoli ai giornalisti presenti:

«Un commento sulla partita? Intanto dobbiamo fare i complimenti al Monza che ha meritato la vittoria. Conosco solo una strada che è il lavoro. Pradé ha parlato di mal di pancia e che si sia rotto qualcosa? Che si sia rotto qualcosa, no. Dobbiamo lavorare di più. Cosa ha provato nel tornare a Monza? E’ bello tornare qua perché ho vissuto momenti indelebili. Situazione del Monza? Io sono sicuro che i ragazzi faranno altri risultati. Abbiamo perso un’occasione. Prestazione di Gudmundsson? Io non credo che sia un problema del singolo. Dobbiamo dare tutti qualcosina in più: anche io, i ragazzi e il mio staff. Gudmundsson è un problema? Per me non lo è. Lui non ha fatto la preparazione. Cos’ha Pongragic? Anche lui ha avuto un infortunio, un problema al flessore lo ha tenuto fermo. Deve trovare continuità e gli capiterà l’occasione. Chi ti ha impressionato di più del Monza considerando la crescita di Ciurria e Pedro Pereira? Mi ha impressionato lo spirito. Ho visto una squadra che ha lottato fino alla fine. Come procede l’adattamento al calcio italiano di Valentini? Sicuramente è un calcio diverso e avrà bisogno di tempo».

Serie A, Monza-Fiorentina 2-1: le dichiarazioni di Luca Ranieri

Subito dopo è giunto in sala stampa il difensore viola Luca Ranieri. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in sala stampa: «Cosa succede alla Fiorentina? Siamo delusi dalla sconfitta e dobbiamo fare mea culpa. Pensiero sul Monza? Sapevamo che avrebbero dato tutto. Noi siamo sempre lì in alto, non è tutto da buttare. Un messaggio ai tifosi viola? Noi siamo i primi dispiaciuti perché i nostri tifosi ci seguono in tutta Italia e in tutta Europa. Contro il Torino dovremo portare a casa la vittoria. Il DS Pradé ha detto che la squadra ha perso umiltà? Secondo me non è umiltà. Io sono il primo a dover dare qualcosa in più. Siamo gli stessi che hanno fatto le otto vittorie. Già domenica daremo tutto in campo».