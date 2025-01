Serie A, Monza-Fiorentina 2-1: Ciurria e Maldini firmano la prima vittoria biancorossa del 2025

⏳ Fischio finale all’U-Power Stadium: Monza batte Fiorentina 2-1 e torna a sperare per la salvezza. Decisive le reti siglate da Ciurria e Maldini. Per la formazione gigliata dell’ex Palladino a segno Beltran su rigore. Contestazione della curva viola nonostante il sesto posto in classifica.

🔄 93′ Cambio nel Monza: al posto di Bianco e Akpa-Akpro entrano Vignato e Valoti.

🔄 91′ Cambio nel Monza: al posto di Maldini entra Petagna.

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

🟨 87′ Ammoniti Bondo e Ranieri per reciproche scorrettezze.

⚪🔴 85′ Buona trama del Monza: tunnel di Maldini a Dodò e apertura a destra per Djuric che calcia in diagonale, blocca centralmente De Gea.

⚪🔴 84′ Gioco di prestigio di Bondo che sterza e calcia in velocità col destro, sfera fuori di poco alla sinistra di De Gea.

🟣🟣 83′ Cross dalla sinistra di Ranieri per l’incornata di Kouamé fuori misura.

⚪🔴 80′ Azione personale di Maldini che sguscia via tra le maglie viola e calcia col destro, palla di poco fuori.

⚪🔴 78′ Tenta la conclusione Pedro Pereira con un diagonale velenoso, palla deviata in corner.

🟨 77′ Ammonito Pedro Pereira per un fallo tattico commesso a centrocampo.

🔄 75′ Cambio nella Fiorentina: al posto di Sottil entra Kouamé.

⚽️ GOL DELLA FIORENTINA! 74′ Dal dischetto realizza Beltran, Turati intuisce e tocca la sfera ma non basta. MONZA-FIORENTINA 2-1

🟣🟣 72′ Rigore assegnato alla Fiorentina per un presunto fallo commesso da A. Carboni su Beltran. Rigore confermato.

🔄 68′ Doppio cambio nella Fiorentina: al posto di Colpani e Gosens entrano Ikoné e Parisi.

🔄 64′ Cambio nella Fiorentina: al posto di Richardson entra Folorunsho.

⚪🔴 63′ Raddoppio del Monza: traversone di Pedro Pereira che imbecca Maldini che insacca col piattone. MONZA-FIORENTINA 2-0

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

🟨 61′ Ammonito Turati per perdita di tempo.

🟣 60′ Giro palla avvolgente della Viola che va al tiro con Gosens, conclusione potente ma imprecisa.

🔄 58′ Cambio nel Monza: al posto di Caprari entra Djuric.

🟣🟣 58′ Azione personale di Adli che tenta la conclusione da distanza siderale senza inquadrare lo specchio.

🟣🟣 53′ Sgroppata di Dodò sulla fascia destra che mette al centro, batti e ribatti sotto porta con Turati che chiude lo specchio a Beltran da pochi passi.

🟣🟣 47′ Si fa vedere Sottil con un traversone che si spegne a lato.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🔄 46′ Cambio nella Fiorentina: al posto di Gudmundsson entra Beltran.

🔄 46′ Cambio nel Monza: al posto di Pablo Marì entra Martins.

⏳ Fine primo tempo all’U-Power Stadium: Monza avanti nel punteggio di misura contro la Fiorentina grazie al gol di Ciurria al tramonto del primo tempo. Si tratta del primo gol di Ciurria, alla quarta presenza, in questo campionato.

⚠️ Assegnati 2 minuti di recupero.

⚪🔴 44′ Monza in vantaggio a sorpresa: lancio di Izzo ad imbeccare Pedro Pereira che blocca la sfera col tacco e serve al centro Maldini che viene anticipato da Comuzzo, si avventa sulla sfera Ciurria che insacca all’angolino con un sinistro delizioso. MONZA-FIORENTINA 1-0

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

🟣🟣 39′ Kean, lanciato a rete da Comuzzo, si fa ipnotizzare da Turati. Ravvisato comunque il fuorigioco.

🧐 35′ Fase di studio del match con le due squadre che provano a girare la sfera in attesa di sbocchi.

⚪🔴 24′ Si sveglia finalmente il Monza dopo venti minuti di dominio viola: Maldini serve Bondo che sfodera una bordata mancina che finisce fuori di un paio di metri.

⚠️ ATTENZIONE! Dionisi rivede l’azione al monitor e corregge la decisione precedente. Rigore non assegnato e cartellino giallo annullato a Pablo Marì.

⚠️ ATTENZIONE! VAR IN CORSO

🟣🟣 17′ Rigore assegnato alla Fiorentina per un presunto fallo commesso da Pablo Marì a Sottil. Giallo per il centrale biancorosso.

🟣🟣 12′ Veloce ripartenza viola con Gudmundsson che lancia Sottil il quale avanza, entra in area e calcia col destro, palla a lato.

🟣🟣 5′ Il primo sussulto del match giunge dopo appena cinque giri di lancetta: indeciso Turati nell’uscita, colpisce al volo Gudmundsson che spedisce alto.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Fabio Cudicini, ex calciatore di Torino, Roma e Milan.

🧐 Forfait nel riscaldamento di Birindelli, al suo posto gioca Bianco.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

🧐 Scelte di formazione: Bocchetti schiera Maldini nella posizione di falso nueve, supportato da Ciurria e Caprari, a scapito di Djuric che si accomoda in panchina mentre a centrocampo parte dal 1′ Akpa-Akpro. Nello scacchiere dell’ex Palladino, invece, sono Gudmundsson e Richardson ad avere la meglio su Beltran e Mandragora.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (4-4-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Ciurria, Bondo, Bianco, Akpa-Akpro; Maldini, Caprari. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Djuric, Sensi, Maric, Valoti, Petagna, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato. All. Salvatore Bocchetti.

🟣🟣FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Richardson; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Mandragora, Beltran, Ikoné, Valentini, Moreno, Kayode, Parisi, Folorunsho, Kouamé. All. Raffaele Palladino.

Il Monday Night della ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, mette di fronte il Monza di Salvatore Bocchetti e la Fiorentina dei grandi ex Raffaele Palladino e Andrea Colpani. La formazione brianzola, reduce da cinque sconfitte consecutive (tutte maturate con il risultato di 2-1, ndr), sta affrontando il suo momento più delicato da quando ha varcato il portone della Serie A: attualmente naviga all’ultimo posto della classifica a quota dieci punti mentre la zona salvezza ora dista nove punti. L’unico successo in campionato risale alla vittoria di Verona, datata 21 ottobre. Dopo il ko interno nello scontro diretto contro il Cagliari è scattata subito la civile contestazione dei tifosi del Monza che hanno invitato la squadra a tirare fuori gli attributi. Nonostante l’avvicendamento in panchina da Alessandro Nesta a Salvatore Bocchetti, non è arrivato il cambio di passo sperato con il tecnico campano che non ha ancora dato la scossa che ci si auspicava: zero punti in due partite e, calcolando le sei sconfitte in altrettante gare sulla panchina dell’Hellas Verona nella stagione 2022/23, fanno otto in totale. Un parabolico ottovolante da brivido da non trascurare considerando che ha un contratto sino al 30 ottobre 2027. Bisogna invertire la rotta a partire dalla gara odierna avendo fissato in mente un obiettivo chiaro nel girone di ritorno: ottenere 25 punti come nel girone di andata della scorsa stagione, come ha dichiarato Adriano Galliani nella lettera inviata martedì scorso a tutti i calciatori del Monza. Non bisogna lasciare nulla di intentato contro la Fiorentina dell’ex tecnico Raffaele Palladino, scoperto e lanciato proprio da Adriano Galliani assieme all’indimenticabile presidente Silvio Berlusconi, con il tecnico di Mugnano di Napoli che in Brianza ha ottenuto meritatamente due memorabili salvezze in largo anticipo conquistando la bellezza di 96 punti in 70 partite. Un altro ex di giornata è Andrea Colpani che in maglia biancorossa ha totalizzato 133 presenze siglando 18 reti e deliziando i tifosi con giocate mozzafiato. La Viola è a secco in campionato da quattro turni ma nonostante ciò è salda al sesto posto della graduatoria con una gara da recuperare. Il Monza vuole risalire la china, la Fiorentina sogna le zone nobili della Serie A e in una gelida serata d’inverno l’amaro presente affronta il dolce passato: ingredienti variopinti di un posticipo di Serie A che promette abbracci e scintille. Calcio d’inizio alle ore 20.45 all’U-Power Stadium.

⚪🔴 Le ultime in casa Monza: mister Bocchetti deve fare di necessità virtù perché è in emergenza in tutti i ruoli: contro i gigliati sarà assente D’Ambrosio per squalifica dopo l’espulsione rimediata contro il Cagliari per fallo di reazione nei confronti di Mina; oltre agli infortunati Pessina, Gagliardini e Kyriakopoulos, non ci saranno Caldirola per un’infiammazione tendinea e Mota Carvalho out per una fascite plantare; al centro della difesa è valutare la titolarità di Pablo Marí, in procinto di trasferirsi proprio alla Fiorentina per ritrovare Palladino e Colpani.

⚪🟣 Le ultime in casa Fiorentina: tra i Viola, oltre a Biraghi che sarà ceduto in questa sessione di calciomercato, non è stato convocato Cataldi per noie muscolari; ballottaggio sulla trequarti dove Beltran potrebbe avere la meglio su Gudmundsson mentre in panchina ci sarà il neoacquisto Folorunsho, prelevato in prestito dal Napoli con diritto di riscatto fissato ad otto milioni.