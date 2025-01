Alla fine hanno avuto ragione i tifosi della Fiorentina: dopo il ricorso presentato dagli avvocati dei gruppi organizzati, il Tar della Lombardia ha sospeso il decreto prefettizio che vietava la vendita dei tagliandi per la gara di lunedì ai residenti in provincia di Firenze e dunque la tribuna ospiti sarà popolata anche dal nucleo più caldo dei sostenitori viola.

Calcio, Serie A: il Tar riammette i tifosi di Firenze allo stadio di Monza, perché era stata vietata la vendita

La vicenda comincia tutta a margine della partita di campionato tra Juventus e Fiorentina giocata a Torino il 29 dicembre. La partita fu sospesa per qualche minuto per i cori discriminatori rivolti a Vlahovic dal settore ospiti. Questo dettaglio non era sfuggito alle autorità che si erano prese qualche giorno di riflessione prima di dare il via libera alla vendita dei biglietti di settore ospiti per le successive trasferte della tifoseria viola. Prima era stata interdetta la vendita ai residenti nella Regione Toscana, poi sospeso del tutto il commercio dei biglietti ed infine, nella giornata di martedì, riaperta ad esclusione però dei residenti nella provincia di Firenze. La decisione era arrivata per decreto prefettizio su indicazione dell’osservatorio del calcio ed aveva subito acceso le proteste dei tifosi fiorentini, che però non si sono limitati alle semplici lamentele. Anzi, in poche ore è stato prodotto un ricorso d’urgenza al Tar della Lombardia che il tribunale ha valutato ed accolto in brevissimo tempo. Dunque la vendita dei tagliandi di settore ospiti è ripresa e questa volta è aperta, in maniera definitiva, a chiunque voglia acquistarli.