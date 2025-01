Serie A: Monza-Fiorentina vietata alla provincia di Firenze, i tifosi viola ricorrono al Tar

Aria tesa a Firenze in vista del match Monza-Fiorentina di lunedì 13 gennaio all’U-Power Stadium (ore 20.45). Per lunghi giorni la vendita dei tagliandi del settore ospiti è stata sospesa in attesa delle valutazioni dell’osservatorio, sulle quali hanno influito i fatti della sfida del 29 dicembre, a Torino, tra la Juventus e la Fiorentina. La partita fu sospesa per qualche minuto per i cori discriminatori rivolti a Vlahovic dal settore ospiti. Questo dettaglio non è sfuggito alle autorità che si sono prese qualche giorno di riflessione prima di decidere le modalità di gestione delle successive trasferte della tifoseria viola.

Serie A: Monza-Fiorentina vietata alla provincia di Firenze, «manca qualsiasi pretesto di rivalità»

Prima era stata interdetta la vendita ai residenti nella Regione Toscana, poi sospesa ed infine, nella giornata di mercoledì riaperta ad esclusione però dei residenti nella provincia di Firenze (in tutti i settori dello stadio compreso quello ospiti. Questo ha scatenato il malumore nel capoluogo toscano e giovedì mattina alcuni rappresentanti del tifo organizzato hanno deciso di impugnare il provvedimento al Tar della Lombardia.

Scrivono nella nota i club dei sostenitori della Fiorentina: «Ritenendo che tale decisione sia quanto meno discutibile soprattutto perché basata su ipotetiche reiterazioni di analoghi comportanti tenuti in occasione della precedente partita a Torino contro la Juventus, manca oltretutto qualsiasi pretesto di rivalità nei confronti del Monza […] La speranza è che vi sia nell’organo giudicante quel buon senso che non si ravvisa sia stato utilizzato nella stesura provvedimento».

Dunque attesa per l’evolversi della questione anche giudiziaria per capire se lunedì sarà concesso o meno l’acquisto dei biglietti anche ai residenti di Firenze e provincia, cuore e culla del tifo viola.