Serie A, la lettera di Galliani ai giocatori del Monza e poi il mercato: «Testa, cuore e anima. Chi ci sta?»

Come sempre, il primo a crederci è Adriano Galliani. L’amministratore delegato del Monza ha inviato martedì una lettera a tutti i giocatori e l’invito è piuttosto chiaro: «Nel girone d’andata dell’anno scorso avete fatto 25 punti, voi e solamente voi, oggi dobbiamo rifare un girone dello stesso tenore per salvarci. Chi non ci crede, può chiedere al proprio procuratore di mettersi in contatto e provvederemo a trovare una nuova soluzione».

Serie A, la lettera di Galliani ai giocatori del Monza: serve lo spirito di gruppo

Un appello alle armi, simile a quello che aveva lanciato anche mister Bocchetti dopo la partita con il Cagliari. La sensazione non è che la squadra abbia mollato, ma invece che ci sia necessità di ritrovare lo stimolo, per evitare che i momenti di difficoltà diventino ostacoli insuperabili. Per riassumere: serve lo spirito del gruppo.

Giusto nei giorni scorsi il Cittadino aveva ricostruito lo stesso percorso matematico, per la salvezza servirà il Monza dell’inizio dell’anno scorso, quello capace di un girone da 25 punti, quello che in più aveva solamente Colpani tra i giocatori di movimento e Di Gregorio in porta. Sostanzialmente la rosa è quella e ha nei piedi quel traguardo.

Lo ritiene anche Galliani, che non ha mancato di farlo sapere a tutti. Una missiva chiara, diretta, senza troppi fronzoli, che fissa l’obiettivo a 35 punti finali. Potrebbe anche non bastare, ma questo si scoprirà solo cammin facendo. Una mano potrebbe anche arrivare dal mercato.

Serie A, Monza: il mercato in uscita e la situazione

Una volta definite le uscite si penserà alle entrate. I giocatori che piacciono in giro sono tanti, Pablo Marì alla Fiorentina (per il quale però non ci sono stati particolari contatti), Bondo al Milan (Conceiçao aspetta di valutare il gruppo), ma anche i vari Valoti e Petagna alla Sampdoria, e poi Ciurria, Birindelli e Bianco, quest’ultimo in attesa di capire come evolverà il suo prestito dalla Fiorentina. Negli anni dopo la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi, Fininvest ha comunque garantito la gestione ordinaria, e in Serie A si parla di diversi milioni. Si tratta di pagare le rate per i giocatori acquistati al primo, confermare un budget adeguato alle ambizioni di salvezza e continuare a migliorare staff e strutture.

Serie A, Monza: la squadra e i contatti

Solo nello stadio e nel centro sportivo sono stati immessi 30 milioni di euro in questi anni; basti ricordare che il primo anno la società aveva inserito lo stadio della Giana a Gorgonzola come prima casa non essendo sicura di riuscire ad aprire il Brianteo. Per le entrate magari non ci sarà grande budget, ma dovranno esserci le idee, quelle sì. È stato contattato Insigne e interessa Ngonge, profili offensivi. Potrebbe rientrare alla base Machin per il centrocampo. Nel calcio Babbo Natale non esiste, regali non ce ne sono, tanto per dire a Monza gli industriali brianzoli non hanno mai messo una lira. Il calcio però è come una religione, bisogna crederci. In fondo la squadra è quella dell’anno scorso, tolto l’allenatore, che comunque è stato corteggiato un anno pur di trattenerlo. Per chiudere con il parallelo, la stella cometa sono i 25 punti nel girone di ritorno e vanno inseguiti con tutte le forze.