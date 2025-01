Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 9 gennaio 2025

Cosa c’è sul Cittadino che il 9 gennaio 2025, dopo le due uscite delle feste natalizie, torna in edicola nella tradizionale giornata di giovedì. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

In apertura e in primo piano c’è la crisi del Monza: in crisi di risultati (cinque sconfitte consecutive), di punti (ultimo in Serie A) e di fiducia, contestato dai tifosi, nel momento più buio da quando è della Fininvest e dopo la morte di Silvio Berlusconi. E a proposito dell’ex cavaliere, in consiglio approda la proposta di intitolazione dello stadio. In edicola analisi, approfondimenti e la lettera di Adriano Galliani alla squadra.

Via alla stagione dei saldi, ma il mondo dello shopping è cambiato: a parlarne è Alessandro Cherubin, presidente di Federconsumatori Monza e Brianza; la politica saluta l’ex assessore Silverio Clerici, politico di lungo corso anche consulente in Provincia; poi l’anagrafe: i monzesi? Non aumentano, uno su dieci è straniero. Infine Monza è pronta a ospitare MonzaCon, la fiera del fumetto.