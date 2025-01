Serie A, Monza-Cagliari LIVE 1-1: inizio scoppiettante, Zortea risponde a Caprari

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏳ Fine primo tempo all’U-Power Stadium: Monza e Cagliari vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Inizio di gara vivace con il vantaggio dei padroni di casa con un rigore realizzato da Caprari al 6′ e la risposta dei sardi al 22′ con un tiro di Zortea all’angolino.

⚠️ Assegnati 2 minuti di recupero.

🟨 45′ Ammonito Piccoli per un fallo commesso su Turati.

🔴🔵 42′ Punizione di Viola dalla sinistra, colpisce di testa Adopo con il pallone che sorvola la traversa.

⚪🔴 40′ D’Ambrosio ferma Piccoli sul nascere, palla di Caprari per Bondo che conclude da fuori area, palla alta.

🔴🔵 32′ Corner di Viola, colpisce di testa Piccoli che spedisce a lato la sfera.

🔴🔵 31′ Punizione di Viola dalla sinistra ad imbeccare l’incornata morbida di Luperto, controlla Turati centralmente.

🟨 30′ Ammonito Bondo per un fallo commesso su Piccoli.

⚪🔴 23′ Reazione fulminea del Monza con un destro a giro di Sensi che impegna Scuffet agli straordinari.

🔴🔵 22′ Il Cagliari perviene al pareggio: assist di Felici per Zortea che da fuori area fa partire una bordata mancina che non lascia scampo a Turati. MONZA-CAGLIARI 1-1

⚽️ GOL DEL CAGLIARI!

🔴🔵 15′ Felici serve in area Viola che si rende pericoloso con un sinistro a giro che impegna severamente Turati che smanaccia la sfera in bello stile.

🔴🔵 10′ Punizione di Viola dal versante destro che non inquadra lo specchio della porta.

🧐 Secondo gol di Caprari in questa stagione.

⚪🔴 6′ Dal dischetto si presenta Caprari che insacca all’angolino alla destra di Scuffet che può solo intuire. MONZA-CAGLIARI 1-0

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

⚠️ Rigore per il Monza per un tocco di mano in area di Makoumbou su tiro ravvicinato di Ciurria.

⚠️ ATTENZIONE! VAR IN CORSO

🔴🔵 2′ Cagliari vicino al gol alla prima azione degna di nota: da un angolo battuto da Viola arriva la girata di Felici che lambisce la traversa.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Aldo Agroppi, bandiera del Torino.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Domenica 5 gennaio, alle ore 12.30 all’U-Power Stadium, va in scena un delicatissimo scontro diretto per la salvezza: per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, il Monza di Salvatore Bocchetti ospita il Cagliari di Davide Nicola. Entrambe le squadre sono invischiate nella lotta salvezza per non retrocedere in Serie B: i biancorossi sono ultimi in classifica a quota dieci punti mentre i rossoblù sono al terzultimo posto con quattro punti di vantaggio sulla formazione di casa. Esordio casalingo per il nuovo tecnico Salvatore Bocchetti dopo il debutto amaro nella sconfitta maturata all’ultimo secondo al Tardini nell’incontro rocambolesco contro il Parma: vittoria dei crociati per 2-1 firmata in extremis dal gol di Lautaro Valenti. La formazione brianzola, in questo campionato, non ha ancora centrato la vittoria tra le mura amiche: l’ultimo successo casalingo è datato 16 marzo 2024 e avvenne proprio contro il Cagliari, allora allenato da Sir Claudio Ranieri, grazie a una punizione da cineteca di Daniel Maldini. I sardi sono reduci da quattro sconfitte consecutive, esattamente come i Bagai, e nell’ultimo turno ha perso in casa contro i Campioni d’Italia dell’Inter col risultato di 3-0. Si preannuncia uno spezzatino di fuoco tra due compagini affamate di punti e con una voglia matta di risalire la china.

Tra i brianzoli fuori a sorpresa sia Djuric che Maldini mentre a centrocampo la novità è Sensi che parte dal primo minuto. Tra gli isolani Adopo vince il ballottaggio con Marin e sulla trequarti si rivede Viola.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, D’Ambrosio, Caldirola; Birindelli, Bondo, Sensi, Pedro Pereira; Ciurria, Caprari; Mota Carvalho. All. Salvatore Bocchetti.

🔴🔵 CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Davide Nicola.