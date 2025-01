Serie A, dentro la crisi del Monza: Galliani scrive ai giocatori

«Cinquant’anni di calcio mi hanno insegnato che le parole non servono (…) nel girone di andata dello scorso campionato siete stati in grado di conquistare 25 punti. Questo è quello che dobbiamo fare nel girone di ritorno di quest’anno». Parole di Adriano Galliani fatte recapitare ai calciatori del Monza con un invito a trovare le motivazioni per fare l’impresa e nel caso di dubbi a contattarlo per parlarne.

Il Cittadino entra nella crisi del Monza, nella contestazione dei tifosi. E nel clima della società con la pubblicazione esclusiva della lettera che il senatore ha scritto e firmato su carta intestata della società.

Sul giornale che il 9 gennaio 2025 torna in edicola nella tradizionale uscita del giovedì, un approfondimento speciale sulla situazione della squadra di calcio della città, ultima in classifica in Serie A a forte rischio retrocessione, contestata anche dalla parte più affezionata dei sostenitori e messa in vendita dalla proprietà. Tutti aspetti approfonditi e analizzati.

In esclusiva le intenzioni della tifoseria organizzata e le dichiarazioni di Fininvest riguardo l’impegno economico degli ultimi sei anni e mezzo ed in particolare della stagione in corso, ma anche il grande tentativo di Adriano Galliani di svegliare la squadra da una crisi che si è acuita con le ultime cinque sconfitte consecutive.

L’amministratore delegato ha inviato una lettera a tutti i giocatori, presi uno per uno, un chiaro appello. In sostanza fissa il traguardo a 35 punti, una quota che nelle ultime stagioni è quasi sempre bastata per la salvezza. Ma lancia anche un monito: «Se qualcuno di voi pensa sia impossibile (…) è pregato di farmi chiamare dal proprio procuratore».

Una linea dura, per un momento critico della storia del Calcio Monza. Però importanti difficoltà, esigono mosse importanti.