Serie A, Birindelli su Monza-Cagliari 1-2: «Chiediamo scusa ai tifosi»

Il Cagliari di Davide Nicola espugna l’U-Power Stadium battendo il Monza col risultato di 2-1: biancorossi in vantaggio al 6′ con un rigore realizzato da Caprari, pareggio rossoblù al 22′ con Zortea e rete del definitivo 2-1 dei sardi ad opera di Piccoli che sancisce la vittoria nel delicato scontro diretto.

Serie A, Monza-Cagliari: le dichiarazioni di Samuele Birindelli

Nella sala stampa dell’U-Power Stadium è intervenuto a fine gara l’esterno biancorosso Samuele Birindelli, che ha commentato così la sconfitta maturata contro gli isolani. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai giornalisti presenti:

«Che clima si respira? Siamo tristi ma solo in campo si può migliorare. Protesta dei tifosi? Ci dispiace. Ovviamente chiediamo scusa. Ci hanno sempre sostenuto. Anche il tifoso fa la sua parte, anche perché tutte le domeniche viene a sostenerci. Da dove bisogna ripartire? Ognuno di noi deve interrogarsi per trovare la chiave giusta e dare una svolta a questo campionato. Squadra senza energia e atteggiamento? Secondo me conterà la mente per l’80%. Cosa vi ha messo di più in difficoltà? Non lo so ma loro hanno portato l’episodio dalla loro parte. Forse loro hanno più esperienza a lottare per queste partite. Siamo una squadra che non si sgretola mai. I risultati sono stati negativi ma non le prestazioni. Il problema è che non riusciamo a vincere una partita. Come ha visto la partita dal campo? Abbiamo smesso di giocare. Eravamo impauriti dal fatto che ci fossimo portati in vantaggio. Non penso che il Cagliari abbia giocato una migliore partita della nostra. Miglioramenti cambio Bocchetti-Nesta? Non lo so. Lo spirito è lo stesso ma è cambiata la filosofia. Il pensiero di mister Bocchetti è molto simile a quello di Palladino».