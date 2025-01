Fininvest non vuole più investire, da Marì a Caldirola il mercato del Monza è in uscita

Il Monza si avvicina alla sfida con il Cagliari (domenica 5 gennaio con fischio d’inizio alle 12.30) in piena bufera da mercato. Detto dell’ingaggio di Akpa-Akpro, in prestito semestrale dalla Lazio, è più di tutto il capitolo uscite a preoccupare i tifosi. Sul taccuino delle squadre di Serie A sono finiti diversi giocatori, in alcuni casi pilastri di questi anni nel massimo campionato italiano. Pablo Marì piace tantissimo alla Fiorentina di Palladino, anzi il giocatore che andrà in scadenza a fine anno ha già confermato il proprio gradimento e si attende solo la formalizzazione dell’offerta di conguaglio da parte delle società viola per averlo subito a gennaio.

Il mercato in uscita del Monza: interesse del Braga per Mota, il Torino pensa a Petagna

Per Mota Carvalho c’è l’interessamento del Braga mentre Caldirola è in partenza per Venezia. Anche lui andrà a scadenza a fine anno e il club lagunare ha pensato a lui per rinforzare il reparto difensivo. Bondo piace tanto al Milan, ma non solo; chi cerca un centrocampista di energia e quantità ha sicuramente il nome segnato tra le ipotesi. Vale non meno di dieci milioni. Valoti potrebbe alla fine andare alla Sampdoria, dopo un lunghissimo corteggiamento. Addirittura il Torino avrebbe inserito nella lista della spesa Petagna. Il centravanti ha appena prolungato e le priorità granata sembrano altre, ma le vie del mercato sono infinite.

Il mercato del Monza: in entrata solo interesse a giovani talenti in prestito

E le voci in entrata? Con Galliani in Brasile insieme alla moglie Helga Costa naturalmente non si muove molto. La società biancorossa si è interessata a tanti giovani talenti in prestito, come Casadei, Fagioli, Bartesaghi e Jimenez, ma la posizione in classifica scoraggia chi cerca un finale di stagione da protagonista. A oggi sembra davvero difficile che il Monza possa rinforzarsi senza investire e per gli investimenti non si passa da Galliani ma dalla proprietà Fininvest che già da tempo ha lasciato intuire di non essere interessata a spendere altri soldi nel club.