Serie A, Galliani in Lega A torna sulla lettera ai giocatori: «So che è difficile ma io ci credo. E su Insigne…»

Intercettato prima della riunione in Lega di Serie A, Adriano Galliani venerdì è tornato sugli argomenti degli ultimi giorni, dalla sua lettera indirizzata alla squadra, ai movimenti di mercato.

Facendo riferimento al monito che aveva lanciato («Se qualcuno non crede nella salvezza troveremo una soluzione per la cessione»), l’amministratore delegato del Monza ha chiarito: «Per il momento non mi ha chiamato nessun procuratore, deduco che se la sentano. L’obiettivo sono i 25 punti nel girone di ritorno. Mancano 19 partite, dobbiamo provarci. So bene che è dura ed è difficile ma io ci credo».

Serie A, Galliani in Lega A: l’agente di Pablo Marì e quello di Insigne

Per altri motivi, però, con un agente i contatti vanno avanti con frequenza. Quello di Pablo Marì, perché il difensore sembra indirizzato alla Fiorentina in questa sessione di mercato.

«Continuiamo a parlare, vediamo cosa succederà. Questo è un periodo in cui è aperta la caccia. Insigne? Mai sentito il procuratore, non so chi l’ha messa in giro. A parte che ha un ingaggio che… Ci sono tante notizie che non esistono, ma è inutile smentirle».

Serie A, Galliani in Lega A: la Fiorentina e Palladino

Ci si avvicina anche alla gara di lunedì 13 gennaio con la Fiorentina: «Come accoglierò Palladino? Bene. Devo solo ringraziarlo, con noi ha fatto due anni meravigliosi. E lui deve ringraziare me perché l’ho scoperto. Nell’ultimo anno ho corteggiato più lui che mia moglie, ma non sono riuscito a trattenerlo».