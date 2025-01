Serie A: il ritorno di Palladino e Colpani sulla strada del Monza a cui serve l’impresa, c’è la Fiorentina

Fissato l’obiettivo, ora bisogna trovare il modo di raggiungerlo. Il traguardo sono i 35 punti, che secondo Galliani potrebbero valere la salvezza, per farli serve incassarne almeno 25 nel solo girone di ritorno, di fatto replicando quello che ha mostrato il miglior Monza di sempre in Serie A. Il punto di partenza non può che essere la sfida dell’U-Power Stadium di lunedì sera con la Fiorentina (ore 20.45, cronaca in diretta su www.ilcittadinomb.it), che coincide con il ritorno degli ex Colpani e soprattutto Palladino in Brianza.

Serie A: il ritorno di Palladino e Colpani, l’annunciata accoglienza agrodolce dei tifosi

Per il tecnico, promosso all’epoca direttamente dal settore giovanile per felice intuizione del presidente Berlusconi e dell’amministratore delegato, ci sarà un’accoglienza in agrodolce, perché i tifosi, che sempre lo ringrazieranno per la doppia splendida salvezza, non hanno ancora del tutto digerito le modalità del suo trasferimento a Firenze. Non sarà una vera e propria contestazione, ma di certo non passerà inosservato il suo ritorno, per la prima volta, dove tutto è cominciato.

Gara emozionante per lui e importantissima per il Flaco Colpani che, formalmente, è ancora un giocatore di proprietà monzese. In viola si è trasferito solamente in prestito, 4 milioni, con riscatto fissato a 12. In diritto però, non obbligo. Finora ha deluso più le aspettative dell’ambiente che non effettivamente la società, ma come ha detto anche Palladino alla vigilia, è lui il primo a pensare di dover dare di più.

Serie A: il ritorno di Palladino e Colpani, ma deve dare di più il Monza

Sicuramente di più devono dare i biancorossi di Bocchetti, perché la squadra è arenata da troppo tempo a quota dieci e ultima in classifica. «Questa settimana i ragazzi si sono allenati forte, secondo me abbiamo fatto un click a livello mentale – ha spiegato alla vigilia il neotecnico – Ora dobbiamo trasferire il tutto in partita, perché soprattutto in casa dobbiamo qualcosa ai nostri tifosi. Condivido in pieno la linea della società, chi non ci crede è giusto che vada, abbiamo bisogno di uomini tutti al cento per cento per risalire. Palladino? Siamo amici ed ex compagni di stanza. Per la squadra sarà una motivazione in più ritrovarlo, ma noi dobbiamo rimanere focalizzati sul nostro obiettivo senza pensare a nient’altro».

Serie A: il ritorno di Palladino e Colpani, la probabile formazione del Monza

Dal punto di vista della formazione, assenti i lungo degenti Cragno, Gagliardini e Pessina, si aggiungono anche Kyriakopoulos, Caldirola e Mota Carvalho, oltre allo squalificato D’Ambrosio. Dunque, al netto di improbabili cambi di modulo, è praticamente obbligato l’impiego di Pablo Marì dall’inizio. Anche per lui momento di carriera molto particolare, perché dopo questa partita potrebbe finire a giocare proprio nella Fiorentina. Con lui ci saranno Turati in porta e Izzo e Carboni nel terzetto. A centrocampo gli esterni dovrebbero essere Birindelli e Pedro Pereira, mentre in mezzo Bondo e Akpa Akpro sono i favoriti. Davanti ballottaggio tra Maldini e Djuric per il ruolo di prima punta, con Caprari e Ciurria sulla trequarti.