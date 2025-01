Calcio: Monza in lizza per ospitare la nuova Inter Under 23, serie C all’U-Power Stadium?

Potrebbe essere l’U-Power Stadium di Monza la casa della nuova squadra di Serie C dell’Inter. Il presidente Marotta e la società milanese stanno facendo passi in avanti per il progetto Under23, passi decisivi, tanto che sembrerebbe ormai confermata l’intenzione di iscrivere la formazione di sviluppo nel campionato di terzo livello, seguendo la strada tracciata da Juventus, Atalanta e Milan. Per farlo però serve uno stadio adatto ad accoglierla, con tutte le caratteristiche richieste dalla Lega Pro.

L’altra piazza in lizza sarebbe Sesto San Giovanni, con il Breda, ma si era fatta avanti anche la città di Saronno, servita molto bene dai mezzi e con uno stadio come il Colombo Gianetti che in passato aveva già accolto la Serie C. La struttura però è vecchia e avrebbe necessità di lavori, anche se sarebbe un utilizzo di minor impatto in termini di convivenza con altre squadre, visto che l’Fbc Saronno attualmente milita in Eccellenza. A differenza dell’U-Power Stadium che invece già ospita una formazione professionistica.

Certo, con l’alternanza di orari e calendari si possono fare miracoli e far convivere due realtà che si conoscono bene non sarà un grande problema. Secondo i ben informati però, Sesto rimane la prima opzione.