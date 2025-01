Monza-Fiorentina 2-1, le pagelle: Bondo onnipresente, Maldini (a tratti) onnipotente

MONZA-FIORENTINA 2-1 (1-0)

MARCATORI: pt 44’ Ciurria st 18’ Maldini, 28’st rig. Beltran

Monza (4-4-2) Turati 6; Pedro Pereira 7.5, Izzo 6, Pablo Marì 6.5 (1’st Martins 6.5), Carboni 5.5; Ciurria 7, Bondo 8, Bianco 5.5 (48’st Vignato n.g.), Akpa Akpro 6.5 (48’st Valoti n.g.); Maldini 7.5 (46’st Petagna n.g.), Caprari 5.5 (13’st Djuric 6). A disp.: Pizzignacco, Mazza, Sensi, Maric, Valoti, Postiglione, Colombo, Vignato. All.: Bocchetti 7

Fiorentina (4-2-3-1) De Gea 6; Dodò 5.5, Comuzzo 5.5, Ranieri 5, Gosens 5 (23’st Parisi 6); Richardson 5 (19’st Folorunsho 6), Adli 5.5; Colpani 5 (23’st Ikonè 5.5), Gudmundsson 5 (1’st Beltran 7), Sottil 6.5 (29’st Kouamè n.g.); Kean 5. A disp.: Terracciano, Pongracic, Mandragora, Valentini, Moreno, Martinelli, Kayode. All.: Palladino 5

Turati 6 Ancora incerto sulle uscite, ma almeno ci va. Rischia pure di parare il rigore a Beltran e per il resto neutralizza bene quel che passa di lì

Pedro Pereira 7.5 Il carattere non gli è mai mancato, oggi corre come un pazzo per novanta minuti, arando la fascia e diventando protagonista in entrambe le reti con anche pregevoli gesti tecnici

Izzo 6 Sottil lo fa impazzire per un tempo, in compenso si permette anche di inseguire Gudmundsson per tutto campo mandandolo in psicanalisi per una notte. Illuminante regista nell’apertura che manda in porta i compagni per il vantaggio

Pablo Marì 6.5 S’intasca Kean come ha fatto per tutta l’andata con tutti i grandi attaccanti. Dovesse andare via, proprio ora, sarebbe la perdita più problematica nella rosa del Monza. Esce all’intervallo per un problema all’adduttore (1’st Martins 6.5 Entra sprintando e mettendosi a disposizione della squadra per dare equilibrio)

Carboni 5.5 Spaesato in diverse occasioni, buca troppi interventi. Provoca anche il rigore, un contatto tanto veniale quanto ingenuo. Per fortuna del Monza, ininfluente sul risultato

Ciurria 7 Alla voce duttilità sul dizionario del calcio c’è la sua fotografia: dà al Monza tutto quello che serve, una corsa in più, il mancino giusto e pure un tempo da terzino sinistro per chiudere il match

Bondo 8 Recupera palloni sin dentro gli spogliatoi, ci fossero due campi coprirebbe anche il secondo con il suo motore inesauribile. Oggi aggiunge anche ripartenze palla al piede fondamentali per alleggerire e pungere. Che finiBondo!

Bianco 5.5 Tanti errori tecnici, troppi. Ci mette la presenza, deve crescere nei dettagli ed essere più preciso in questi aspetti del gioco (48’st Vignato n.g.)

Akpa Akpro 6.5 Inedito esterno di sinistra, aggiunge il suo mattoncino alle fondamenta di un Monza per una volta solida struttura (48’st Valoti n.g.)

Maldini 7.5 Un’ora con più scuri che chiari, poi si accende, con il gol e cambia faccia. Da quel momento inizia a rifilare tunnel a destra e manca, spiegando calcio davanti agli occhi attenti di Spalletti che se mai avesse avuto un dubbio sulle sue qualità, nell’ultima mezz’ora l’avrà sicuramente fugato (46’st Petagna n.g.)

Caprari 5.5 Poco presente e meno autocoinvolto del solito (13’st Djuric 6 Sponde buone per alzare la squadra e rifiatare, peccato per la buona occasione non sfruttata sull’assist clamoroso di Maldini)

Bocchetti 7 Scelte praticamente obbligate, per infortuni e indisponibili vari, lavora soprattutto sullo spirito e sull’organizzazione e porta a casa i primi tre punti della carriera. Se saranno fondamentali per il Monza lo si scoprirà più avanti.