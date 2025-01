Serie A, striscione della Curva Pieri sull’intitolazione dello stadio a Berlusconi: «Per quello che avete detto vi dovreste vergognare»

Anche la Curva Pieri ha detto la sua sulla non intitolazione dello stadio del Monza a Silvio Berlusconi, tramontata con il ritiro della mozione nell’ultimo consiglio comunale dopo un’aspra discussione in cui esponenti della maggioranza di centrosinistra hanno stroncato la figura dell’ex presidente del consiglio e presidente onorario del Monza.

Serie A, la Curva Pieri sull’intitolazione dello stadio a Berlusconi: striscione prima della partita della Fiorentina

Prima della partita con la Fiorentina i tifosi hanno esposto uno striscione che non entra nel merito dell’intitolazione, ma giudica l’atteggiamento nei confronti di Berlusconi: “La non intitolazione ci può stare, ma per quello che avete detto vi dovreste vergognare. Ora come sempre in tribuna a leccare? Sinistrati mentali“.