Serie A, Genoa-Monza 2-0: De Winter e Vasquez affossano i brianzoli, notte fonda a Marassi

⏳ Fischio finale al Ferraris: Genoa batte Monza a domicilio col risultato di 2-0 in virtù delle reti realizzate da De Winter e Vasquez nel secondo tempo. Da segnalare un rigore parato da Turati a Pinamonti nel primo tempo. Monza fanalino di coda a quota 16 punti in classifica, a meno sette dalla zona salvezza.

🔴🔵 92′ Punizione dalla sinistra di Martin per il colpo di testa, ancora di De Winter, sul quale Turati respinge bene in calcio d’angolo.

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

🔴🔵 87′ Tenta la conclusione Ekuban dalla distanza, palla a lato.

🔄 86′ Doppio cambio nel Genoa: al posto di Thorsby e Miretti entrano Ekhator e Vitinha.

🔴🔵 84′ Raddoppio del Genoa: traversone dalla destra di Ekuban per l’inzuccata in tuffo di Vasquez che spedisce la sfera all’angolino. GENOA-MONZA 2-0

⚽️ GOL DEL GENOA!

🔴🔵 82′ Acrobazia di Ekuban che tenta la rovesciata, Bianco è ben appostato e ci mette una pezza deviando col petto in corner.

🔴🔵 80′ Assolo di Miretti che si destreggia e calcia col destro, palla alle ortiche.

🔄 76′ Cambio nel Genoa: al posto di Pinamonti entra Ekuban.

🔄 74′ Cambio nel Monza: al posto di D’Ambrosio entra Lekovic. Esordio con la maglia del Monza per il difensore preso in prestito dalla Stella Rossa.

🔄 68′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Maldini e Caprari entrano Petagna e Vignato.

🟨 62′ Ammonito Bianco per proteste.

🔴🔵 61′ Genoa meritatamente in vantaggio: punizione dalla destra di Martin ad imbeccare il colpo di testa vincente di De Winter che insacca in rete. GENOA-MONZA 1-0

⚽️ GOL DEL GENOA!

🔴🔵 57′ Lancio di De Winter e boa di Pinamonti a lanciare Thorsby che tenta la conclusione da posizione favorevole, respinge Turati con una grande parata evitando il gol e facendo lievitare il suo voto in pagella.

🔄 55′ Cambio nel Genoa: al posto di Kassa entra Cornet.

⚪🔴 53′ Corner di Caprari ad imbeccare il colpo di testa di D’Ambrosio, blocca centralmente Leali.

⚪🔴 52′ Mota Carvalho mette al centro per Caprari che non riesce a concludere, occasione sfumata.

🔴🔵 46′ Genoa vicinissimo al vantaggio al primo squillo della ripresa: traversone di Pinamonti per il colpo di testa sotto misura di Miretti che lambisce la traversa.

📣 RIPRENDE IL MATCH AL FERRARIS!

🔄 46′ Cambio nel Monza: al posto di Kyriakopoulos entra Mota Carvalho.

🧐 Zero tiri in porta finora del Monza.

⏳ Fine primo tempo al Ferraris: Genoa e Monza vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0. La prima azione degna di nota è del Monza con un diagonale velenoso di Kyriakopoulos che termina a fil di palo. Poi alla mezzora Doveri decreta un calcio di rigore per i padroni di casa ma dagli undici metri Pinamonti si fa ipnotizzare da Turati che para il suo secondo rigore del campionato (il terzo in carriera, ndr). Al 37′ è Izzo ad immolarsi sul tiro di Miretti diretto in porta.

⚠️ Assegnati 3 minuti di recupero.

🔄 45′ Cambio nel Monza: al posto di Akpa-Akpro entra Bianco.

🟨 43′ Ammonito Akpa-Akpro per il fallo commesso su Masini.

🔴🔵 37′ Azione pericolosa in contropiede del Genoa: Miretti tenta di piazzarla col sinistro ma un intervento prodigioso di Izzo evita guai peggiori deviando la sfera in corner.

🧐 Si tratta del secondo rigore parato da Turati in campionato dopo aver neutralizzato un penalty calciato da Krstovic in Lecce-Monza.

🔴🔵 31′ Turati intuisce parando il rigore a Pinamonti distendendosi sulla sua destra. Si rimane sulle 0-0.

🟨 30′ Ammonito Kyriakopoulos per il fallo commesso su Vasquez.

😍 TURATIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LA PARAAAAAA!!!!!!!!!!

🔴🔵 29′ Fallo da rigore di Kyriakopoulos che trattiene Vasquez. Per l’arbitro Doveri non ci sono dubbi. Pinamonti si prepara dal dischetto.

⚠️ ATTENZIONE! RIGORE PER IL GENOA

🔴🔵 28′ Lancio di Miretti a pescare l’inzuccata di Pinamonti, allontana in corner Turati.

🔴🔵 28′ Sventola da fuori area di Kassa, su azione da calcio piazzato, che non inquadra lo specchio della porta.

🔴🔵 26′ Scivola Pedro Pereira sull’out di destra, prova ad approfittarne Miretti con un fendente mancino ben respinto dalla difesa biancorossa. Ci prova anche Martin, dice di no la muraglia ospite.

🧐Comunicazione: 1883 biglietti venduti, di cui 200 ospiti. 28093 abbonati.

🟨 20′ Ammonito Caprari per un fallo commesso su Masini.

⚪🔴 16′ Grande occasione per il Monza per portarsi in vantaggio: azione corale da Maldini a Caprari il quale scarica per l’accorrente Kyriakopoulos che sfodera un sinistro che sfila accanto al palo con una leggera deviazione.

🔴🔵 5′ Risponde il Genoa che conquista il primo angolo: batte Miretti, colpisce di testa Vasquez ma allontana la retroguardia brianzola.

⚪🔴 4′ Corner al primo affondo del Monza: Caprari al centro, blocca la sfera Leali con sicurezza.

📣 INIZIA IL MATCH AL FERRARIS!

Aggiornamento ore 20.20 – Al momento si gioca, squadre in campo per il riscaldamento.

🧐 Lato Genoa: è assente Zanoli per influenza, Vieira schiera Thorsby al suo posto nel tridente mentre si rivedono in panchina Messias e Vitinha.

🧐 Lato Monza: esordio da titolare per Urbanski, prelevato dal Bologna in prestito secco; il tandem d’attacco è composto da Maldini e Caprari, con l’ex Samp che vince il ballottaggio con Mota Carvalho.

Le formazioni ufficiali

In attesa di nuovi aggiornamenti in merito all’eventuale disputa del match, ci sono giunte le formazioni ufficiali.

🔴🔵 GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Kassa; Thorsby, Pinamonti, Miretti. All. Patrick Vieira.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Izzo, A. Carboni; Pedro Pereira, Urbanski, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Ciurria, Caprari; Maldini. All. Salvatore Bocchetti.



Aggiornamento ore 19.20 – Continua a piovere copiosamente su Genova: il campo del Ferraris è allagato e, dunque, permane il rischio rinvio dell’incontro Genoa-Monza.

Nel Monday Night della 22^ giornata di Serie A si affrontano Genoa e Monza. Il Grifone, dopo tre risultati utili consecutivi, nell’ultimo turno è crollato all’Olimpico sotto i colpi della Roma di Ranieri. I biancorossi si trovano ancora all’ultimo posto della graduatoria e sotto la guida di Bocchetti hanno conquistato solo tre punti in quattro partite. Nonostante l’allerta meteo del pomeriggio scattata dopo le abbondanti piogge in terra ligure, nel pomeriggio il Centro Operativo Comunale di Genova avrebbe deciso che la partita si giochi scongiurando, per il momento, il rischio rinvio. Calcio d’inizio previsto alle ore 20.45 al “Luigi Ferraris”. Nel match d’andata, giocato lo scorso 24 agosto, si impose il Genoa grazie a un gol di Pinamonti.