Serie A, Genoa-Monza verso la conferma: atteso il via libera

Dopo i dubbi della mattinata, a causa delle forti precipitazioni che si stanno abbattendo ormai da diverse ore sulla città di Genova e tutta la Liguria, il centro operativo comunale ha valutato la situazione e avrebbe confermato il via libera per la regolare disputa della gara di lunedì sera tra Genoa e Monza, in programma alle 20.45 allo stadio Ferraris del quartiere Marassi. Questa la situazione alle 16.

Serie A, Genoa-Monza verso la conferma: situazione giudicata sufficientemente sicura per il pubblico

La riunione delle autorità competenti era stata programmata in Municipio alle 14.30; ancora non sono stati emessi comunicati ufficiali, ma la situazione è stata considerata sufficientemente sicura per permettere l’afflusso del pubblico, degli oltre trentamila tifosi attesi sugli spalti. Lo stadio Ferraris si trova accanto al torrente Bisagno, bacino medio che permette di mantenere l’area in allerta arancione di moderata criticità, mentre in altre zone della Regione, come ad esempio quella di Levante, l’allerta è già salita al grado di rosso.

Alle 17.30 è in programma una conferenza stampa dell’assessore regionale alla Protezione Civile per l’emergenza maltempo e sarà effettuata una nuova valutazione di sicurezza alle 18, ma per il momento il match non è a rischio, salvo un aggravarsi delle condizioni meteo.