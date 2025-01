Serie A, mercato Monza: Lekovic per la difesa, i movimenti in entrata e uscita

Ore di fibrillazione in casa Monza sul fronte mercato. Confermato l’arrivo del difensore centrale Lekovic dalla Stella Rossa, già venerdì le visite mediche, Galliani punta altri rinforzi per la rosa di mister Bocchetti.

Lekovic, serbo classe 2004, arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025.

Serie A, mercato Monza: Ballo Tourè, Origi e Bah

Piacciono Ballo Tourè e Origi del Milan e c’è sempre aperta la possibilità di collaborare con l’Inter per Juma Bah, giovanissimo difensore della Sierra Leone impegnato con il Valladolid in Spagna.

Serie A, mercato Monza: fronte uscite

Sul fronte uscite, Valoti è promesso alla Sampdoria che ha intavolato un discorso anche per Maric. Ancora sul piatto anche l’ipotesi di scambio Pablo Marì-Valentini con la Fiorentina, ma credibili le possibilità che lo spagnolo rimanga sino a fine stagione.

Serie A, mercato Monza: fronte entrate

Per le entrate, molto meno percorribili le strade che portano a Balotelli del Genoa (a smentire tutto lo stesso Galliani: «Non c’è nulla di concreto»), Okafor e Berisha. L’attaccante svizzero del Milan è stato ad un passo dal Lipsia, con ritorno nella galassia Red Bull dopo le precedenti esperienze al Salisburgo. Il tempo di volare in Germania per le visite mediche e tornare perché non le ha superate.

Serie A, mercato Monza: fronti Okafor e Berisha

Troppo incerte le condizioni dopo l’infortunio, mentre il Lipsia sperava di trovare un giocatore pronto. , proponendo un approdo di sicurezza per alleggerire il Milan che nel frattempo deve fare spazio per inserire il nuovo giocatore offensivo che sta cercando sul mercato, con interessamenti per Rashford del Manchester United e Joao Felix del Chelsea. Okafor però sembra intenzionato ad attendere la proposta di una squadra con prospettive europee e il Milan dal canto suo pensa di poter incassare qualche milioncino, o subito o in estate con il riscatto. Tutte queste trattative con i rossoneri, peraltro, potrebbero preludere ad un potenziale accordo per il passaggio di Bondo nel capoluogo, nelle speranze dei tifosi al massimo solo per la prossima estate.

Per quanto riguarda Berisha, attaccante tedesco dell’Hoffenheim, è una delle possibili piste sondate in caso di partenza di Djuric. Ma al momento la porta è chiusa.

Serie A, mercato Monza: Djuric parte?

Sì, c’è il rischio di perdere Milan Djuric in questa sessione di mercato. Il bomber bosniaco cresciuto a Pesaro piace moltissimo al Parma e Pecchia lo vorrebbe inserire per dare man forte a Bonny, che finora è stato praticamente l’unico punto di riferimento offensivo della stagione. Dunque la società brianzola dovrà trovare il modo di sostituirlo e, interpretando il modo di intendere calcio di Bocchetti, è probabile che il sostituto sia una punta mobile più che il classico lungagnone. Sino ad oggi Djuric aveva rappresentato la classica coperta di Linus: quando non si sa cosa fare, palla alta e tutti a corrergli vicino. Cambio di paradigma, cambio di giocatore. Origi potrebbe essere un’opzione. Altre saranno verificate nelle prossime ore, anche se la gara di questo pomeriggio con il Bologna potrebbe rallentare tutte le operazioni.