Mercato calcio Monza: in arrivo Lekovic, interessano Ballo Tourè e Origi (Milan)

Dopo lo stallo dei primi giorni di gennaio, ha preso vigore il mercato del Monza. Bocchetti aveva richiesto l’arrivo di un difensore ed è stato subito accontentato da Galliani, che è andato a prendere in una trattativa lampo un giovane centrale della Stella Rossa, Stefan Lekovic. Classe 2004, 192 centimetri, ultima esperienza a Belgrado, in precedenza visto anche in Spagna, la società di via Ragazzi del ’99 lo ingaggia la formula del prestito con obbligo di riscatto, che scatterà alla sesta presenza, per circa 2.5 milioni di euro. Visite mediche in programma domani per il serbo.

Sempre per la difesa, la Fiorentina ha provato ad offrire Valentini in uno scambio di prestiti con Pablo Marì, ma meno che mai il Monza è convinto di voler lasciare andare il pilastro spagnolo della retroguardia in anticipo di sei mesi sulla scadenza del contratto. E poi si lavora con l’Inter per offrire il posto da extracomunitario che manca alla società milanese per ingaggiare Juma Bah, giovanissimo difensore della Sierra Leone attualmente al Valladolid. Anche questa, un’operazione in prospettiva.

Mercato, al Monza interessano i milanisti Ballo Tourè e Origi (dalla serie C)

Molto più localizzato e dalle prospettive immediate l’interessamento per Fodè Ballo Tourè e Divock Origi del Milan. In rossonero sono finiti ai margini e spediti al Milan Futuro in Serie C. Guadagnano tanto e soprattutto giocano poco, dunque anche la forma fisica sarebbe da verificare. E se l’esterno sinistro di certo non scalda i cuori, il belga è pur sempre un attaccante che è stato capace, in carriera, di decidere una finale di Champions League. Anche in questo caso, valutazioni in corso.

Mercato, dalla Germania la voce che al Monza interessa Mergim Berisha

A proposito di attaccanti, dalla Germania rimbalza la voce di un interessamento per Mergim Berisha, punta di nazionalità tedesca in forza all’Hoffenheim. Per lui quest’anno 11 presenze, quasi tutti spezzoni di partita, e un gol, al rientro dall’infortunio al ginocchio avuto all’inizio della scorsa stagione. La miglior annata l’ha vissuta al Salisburgo, galassia RedBull nel 2020/2021 con 14 gol e 10 assist nel campionato austriaco. Recentemente era anche stato accostato ad uno sbarco in Premier League. Un’operazione, in ogni caso, che sarebbe basata su un prestito con diritto di riscatto, sfruttando la necessità della società teutonica di liberarsi del giocatore. Dal silenzio totale dei primissimi giorni dell’anno, quando si parlava unicamente di giocatori in uscita, con tanto di accordi già trovati con le squadre di destinazione, dopo la vittoria sulla Fiorentina il Monza torna a farsi sentire anche per le possibili operazioni in entrata.