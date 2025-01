Serie A, mercato Monza: Milan Djuric al Parma, piace Luka Jovic

Grandi manovre in atto per l’attacco del Monza. Dopo un anno, 18 presenze, 4 gol e un assist, Milan Djuric sveste il biancorosso per accasarsi al Parma. La notizia era già circolata sul finire della scorsa settimana, poi la giornata di campionato aveva rallentato la trattativa, ma infine il gigante bosniaco di Pesaro si è trasferito alla formazione ducale in via definitiva, firmando un nuovo contratto sino a giugno 2026. Djuric sarebbe andato a scadenza in estate e, non vedendo possibilità per il rinnovo, le parti hanno deciso di separarsi. Decisiva per sbloccare la situazione, la disponibilità del Parma ad offrire un conguaglio per la partenza del giocatore.

Serie A, mercato Monza: Galliani pressa il Milan per Luka Jovic, oppure Origi

Per il centravanti nuova avventura in Emilia, per il Monza, a questo punto, un posto libero per agevolare l’ingresso di un’altra punta. Nelle ultime ore Galliani in persona si è interessato con il Milan per Luka Jovic. L’ex Fiorentina però avrebbe ricevuto interessamenti anche da squadre che partecipano alle coppe europee all’estero e vorrebbe valutare attentamente tutte le possibilità prima di decidere dove andare. Se non fosse disponibile, la società brianzola potrebbe provare per Origi, altro attaccante in uscita da Milanello.