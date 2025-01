Monza: Inter under 23 all’U-Power stadium per il campionato di serie C?

Sky sport rilancia l’opzione Monza per l’Under 23 dell’Inter nel corso della prossima stagione di calcio. La notizia è del 25 gennaio, quando la testata sportiva ha dato per vicino l’accordo con la squadra B dei nerazzurri per la stagione 2025/26 all’U-Power stadium. “Ancora non è definitivo, ma molto probabilmente l’Inter Under 23 dell’anno prossimo giocherà a Monza, all’U-Power stadium. Questo quanto risulta ai colleghi di Sky Sport”, hanno scritto in mattinata.

Monza: Inter under 23 all’U-Power stadium, di cosa si tratta

Sempre secondo Sky, la data da fissare in agenda è quella del 30 gennaio, quella del consiglio federale in cui sarà discussa la “partecipazione di seconde squadre di società di Serie A al campionato di Serie C 2025/2026″. La notizia delle intenzioni dell’Inter di lanciare una squadra B nei campionati nazionali risale a inizio gennaio, lanciata dalla Gazzetta dello sport, secondo la quale “la prossima stagione prenderà definitivamente forma anche nella Milano nerazzurra il progetto dell’U23”.

Monza: Inter under 23 all’U-Power stadium, alternativa a Sesto

Solo poche settimane fa sembrava fossero due le alternative in campo: quella di Monza, data all’epoca per meno probabile, e quella dello stadio Breda di Sesto San Giovanni, casa della Pro Sesto che milita in serie B. “Solo in un secondo tempo si passerà dalla teoria alla pratica, con la costruzione della rosa – aveva scritto la Rosa – Negli ultimi anni molti dei giovani allevati a Interello sono stati ceduti a titolo definitivo e, per questo, si è molto ristretto il bacino dei possibili prestiti. Contemporaneamente, si passerà alla definizione della guida tecnica, con un nome in pole: Christian Chivu, tripletista nerazzurro, ha già allenato la Primavera lasciando ottime sensazioni“.