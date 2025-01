Serie A: Urbanski al Monza, arriva sabato in prestito dal Bologna

Dopo Akpa Akpro e Lekovic, il Monza firma il colpo Urbanski per la trequarti. Giocatore estroso, come i più attenti dei tifosi avranno potuto notare nella gara d’andata di quest’anno, quando oltre a segnare fece anche una gran prestazione, è un centrocampista offensivo moderno che unisce volume atletico ad una tecnica importante. Passato per le giovanili felsinee, con esordio in prima squadra da giovanissimo, il classe 2004 ha collezionato in questa stagione sette presenze e un gol in Serie A, proprio contro il Monza, ma anche 211 minuti in Champions League, dove paradossalmente Italiano l’ha preferito a tanti altri giocatori pariruolo. Arriva in prestito secco, per questi mesi di finale di campionato in cui i biancorossi cercheranno punti utili alla salvezza.

Serie A: Urbanski al Monza, il ruolo in campo

Al Bologna ha giocato prettamente da trequartista, al Monza attualmente il ruolo non esiste, perchè con il 4-4-2 si gioca con due punte, seppur tecniche, vicine fra di loro e, soprattutto, non esiste un riferimento centrale, visto che Djuric è stato ceduto al Parma e Petagna e Maric al momento non possono portare chissà quale apporto. Sarebbe stato perfetto come organizzatore del gioco con il vecchio 3-4-2-1, come trequartista, ma ad esempio contro il Monza nella vittoria di settembre giocò quasi da mezzala, ovviamente sempre con compiti offensivi.

Serie A: Urbanski al Monza, il punto sul mercato

Dopo l’arrivo di Urbanski, il tema più caldo rimangono le uscite. Per Pablo Marì è rimasta la Fiorentina, anche se il Napoli ha provato ad inserirsi, forse anche come azione di disturbo per provare ad arrivare a Pongracic. Tra le società manca l’accordo, il Monza vuole tre milioni, la Viola ne ha offerti due. Per Kyriakopoulos c’è stato l’interessamento dell’Aek Atene, ma la formazione ellenica non ha intenzione di accontentare le richiestre brianzole. Almeno per ora. Infine Valoti. Dopo le trattative con la Sampdoria, che alla fine si è buttata su Oudin del Lecce, si è fatta avanti la Salernitana. Il Monza conosce il valore del giocatore per la Serie B, è uno che fa la differenza, e vuole farselo pagare il giusto.