Calcio, affari Monza-Inter: arrivano Palacios e la nuova Serie C nerazzurra

Affari a doppio senso tra Monza e Inter. Nelle prossime ore sarà ufficializzato l’arrivo di Palacios, giovane difensore sudamericano che fino ad ora non ha trovato molto spazio in nerazzurro, ma che in Brianza sarebbe un rinforzo di alto livello per la squadra di Bocchetti.

Calcio, affari Monza-Inter: sarebbero definiti i contorni dell’accordo per l’uso dello stadio nella prossima stagione

Successivamente le due società definiranno anche i contorni dell’accordo per l’utilizzo dell’U-Power Stadium nella prossima stagione in favore della nuova formazione di Serie C dell’Inter, che aprirà dunque una squadra di sviluppo sulla falsa riga di quanto fanno ormai da qualche anno Juventus e più recentemente Atalanta e Milan.

Nelle trattative era rientrato anche il nome di Correa, ma non è stato trovato il punto d’incontro giusto per chiudere l’affare, probabilmente perché l’Inter vuole rassicurazioni su una futura cessione definitiva dell’attaccante argentino.

Calcio, affari Monza-Inter: i nuovi arrivi per mister Bocchetti

Dunque buone notizie per Bocchetti che dopo Akpa Akpro, Lekovic e Urbanski, accoglierà nelle prossime ore un altro nuovo giocatore. Il fatto che si tratti di un difensore poi conferma del tutto l’ipotesi di trasferimento ormai tutto sommato più che concreto per Pablo Marì, che raggiungerà il suo ex allenatore Palladino alla Fiorentina probabilmente già nella giornata di domani.