Ritmica, Caso Farfalle: Maccarani non confermata dopo 30 anni con la Nazionale

Rivoluzione a Desio: si chiude l’era di Emanuela Maccarani alla guida della ginnastica ritmica azzurra all’Accademia internazionale in Brianza. Lo ha deciso il consiglio direttivo federale che da meno di un mese ha una nuova dirigenza e che ha sollevato dall’incarico con effetto immediato l’allenatrice per cui il Tribunale di Monza ha deciso di recente il processo per maltrattamenti.

Ritmica, Caso Farfalle: finisce l’era Maccarani, il nuovo presidente di Federginnastica ha confermato tutti i direttori tecnici tranne lei

Il presidente Andrea Facci ha prorogato fino al 30 giugno i direttori tecnici di tutti i settori nazionali, tranne la Ritmica “sezione della quale Facci ha assunto ad interim la direzione tecnica dal 1° aprile 2025 – spiega la Federazione – Il consiglio ha votato, all’unanimità, la risoluzione anticipata del contratto di lavoro autonomo sportivo di Emanuela Maccarani, che quindi, già dal 27 marzo 2025, sarà esentata dal ruolo di responsabile della squadra nazionale di ritmica“.

Facci sarà all’Accademia di Desio già giovedì per incontrare lo staff tecnico e le ginnaste convocate per i prossimi appuntamenti agonistici. Il presidente “ha ringraziato pubblicamente, in conferenza stampa, insieme al resto del consiglio federale, la professoressa Maccarani per gli importanti risultati conseguiti in quasi trenta anni di direzione dell’Insieme dei piccoli attrezzi azzurri“.

Ritmica, Caso Farfalle: finisce l’era Maccarani, in attesa del processo per maltrattamenti

Dopo l’archiviazione dell’estate scorsa, e la seconda medaglia di bronzo olimpica delle Farfalle azzurre, a inizio marzo il giudice per le indagini preliminari aveva ordinato la formulazione dell’imputazione per l’allenatrice finita nella bufera dopo le accuse avanzate, nel 2022, dalle ex ginnaste Nina Corradini e Anna Basta.