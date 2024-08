Tokyo-Parigi: Farfalle, è bronzo bis a Parigi, ginnaste di Desio di nuovo sul podio del mondo

“Questa medaglia è dedicata a una sola persona: alla nostra allenatrice Emanuela Maccarani“. Alessia Maurelli, ha dedicato a lei il podio raggiunto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Farfalle sul tetto del mondo. Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Laura Paris terze nell’All Around di ginnastica ritmica a squadre. L’oro è andato alla Cina, l’argento a Israele. E poi le italiane che si allenano all’Accademia di Desio, che hanno regalato all’Italia il podio di bronzo. E tutto questo in un momento in cui nessun altro come loro può dire di aver preparato le Olimpiadi in un contesto complesso, dopo le accuse di abusi che hanno scosso la ritmica italiana. Ebbene: le Farfalle hanno rivelato il significato della parola resilienza: portando a casa il bronzo esattamente come quattro anni fa avevano fatto a Tokyo.

Particolarmente duro è stato il secondo esercizio, quello con tre cerchi e due palle: Alessia Maurelli, Martina CentofantiAgnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris dovevano essere perfette. Ci sono andate molto vicine. La Cina a sorpresa era al comando dopo le due rotazioni, la Bulgaria, grande favorita, aveva perso la chance di vincere con un errore clamoroso ai cinque cerchi durante il primo esercizio, ed era seconda. E le Farfalle? Loro, partivano da terze, pure loro per loro una piccola perdita di un cerchio, subito mimetizzata, ma che alla giuria non è sfuggita: 36100 quando in qualificazione avevano preso uno strepitoso 38200. Si sa, la finale cambia spesso gli equilibri. Tocca quindi all’esercizio misto: un nastro che si ingarbuglia sembra minare la perfezione, la giuria ci mette una vita a decidere ma alla fine se ne esce con 32.000. Siamo seconde, Bulgaria superata, sembra fatta. Manca però Israele che si esibisce dopo di noi e a sorpresa tira fuori un’esecuzione da 33.250. Sorpasso subito, Bulgaria fuori dal podio, Italia di bronzo. E’ andata così, ed è sicuramente un traguardo storico, che le ragazze non potranno dimenticare.

Sì, perché questa è stata la medaglia nata nelle condizioni più difficili. Olimpiadi preparare in un’atmosfera complessa, con le Farfalle e la loro allenatrice, Emanuela Maccarani, travolte per mesi dalle denunce di alcune ex atlete, e l’Accademia associata ad accuse di abusi, maltrattamenti, controlli maniacali sul peso e condizioni ambientali inaccettabili. L’inchiesta sportiva si è chiusa con una ammonizione, quella penale a Monza non si sa ancora se sarà archiviata o approderà in un processo. Ma per mesi, l’Accademia è stata commissariata, e Maccarani sospesa dal ruolo di direttrice tecnica.

“Non abbiamo pensato a tutto questo – ha confidato Alessia Maurelli -. Se possibile, la durezza delle accuse ci ha forgiato, rendendoci ancora più forti e determinate. Ma ora, non c’è il minimo spirito di rivalsa, ma al contrario possiamo spiegare l’unico valore che ci spinge: la passione. Ora, la migliore risposta è questa: una medaglia vinta così”. E ora, anche Emanuela Maccarani, visibilmente commossa, ha voluto commentare questa importante vittoria: “Per mesi è stata associata al nome Farfalle immagini raccapriccianti, di ragazze anoressiche, malate. Ma non si può fare una preparazione olimpica se non si è sani. La mia soddisfazione maggiore è aver portato un’atleta come Alessia a 28 anni in queste condizioni, con fisico integro, mai un infortunio e testa serena”. Da parte delle ragazze, mai nessun dubbio, quei sacrifici, quei ritiri monacali a Desio li hanno sempre difesi e anzi rivendicati come necessari per arrivare a questi risultati. E ora questa medaglia di bronzo è lì a dimostrarlo. E solo un giorno prima, un’altra giornata storica per la ginnastica ritmica italiana: Sofia Raffaeli ha vinto il bronzo nell’around femminile. E’ stata la prima volta che un’italiana è salita sul podio.