Desio, denunce di maltrattamenti delle ginnaste: il Pm di Monza chiede l’archiviazione

Solo tre giorni fa Emanuela Maccarani ha vinto un bronzo alle Olimpiadi di Parigi con le sue Farfalle di Desio. Martedì 13 agosto la Procura di Monza ha presentato al Gip una richiesta di archiviazione per la direttrice tecnica della nazionale di ginnastica ritmica e la sua assistente Olga Tishina. Entrambe erano indagate per abusi psicologici su alcune ginnaste.

Desio, denunce di maltrattamenti delle ginnaste: le accuse partite dalle parole di due ex Farfalle, Nina Corradini e Anna Basta

Erano state le denunce di due ex Farfalle,Nina Corradini e Anna Basta, a gettarle nella bufera e a far partire un’inchiesta per presunti maltrattamenti psicologici sulle ginnaste della squadra di ritmica della prestigiosa Accademia internazionale di Desio. Per entrambe le ipotesi di reato formulate dalla Procura di Monza erano l’utilizzo di “metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità“. Oggi la pm di Monza Manuela Massenz, titolare del fascicolo di indagine avviato nel 2022, ha depositato la richiesta di archiviazione per entrambe le allenatrici.

Desio, denunce di maltrattamenti delle ginnaste: dal Pm monzese anche un severo ammonimento

Maccarani si era già espressa sull’argomento a Parigi: “Se con un simile clamore mediatico c’è stata una richiesta di archiviazione, è evidente che le accuse sono state ritenute prive di fondamento e il metodo di allenamento valido”. E di fronte al trionfo di Parigi, aveva aggiunto: “”Mai e poi mai avrei accompagnato una squadra olimpica se ci fosse stato un briciolo di verità rispetto a quanto accusato“. Già nel gennaio 2024 il procedimento avviato dal Tribunale di Federginnastica, si era concluso con il reintegro di Maccarani e Tishina con una ammonizione. Una linea che sembra essere stata seguita anche da Massenz, che ha abbinato alla richiesta di archiviazione parole particolarmente severe: “Non necessariamente un metodo di allenamento può avere un rilievo penale. Tuttavia, modalità, parole, metodi dovrebbero evitare di provocare ferite e traumi in alcune delle ginnaste”. Ora la richiesta della Procura passerà ora al vaglio del Gip di Monza che deciderà se accoglierla o rigettarla.