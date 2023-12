Forse alla conclusione la vicenda dei presunti abusi nella ginnastica ritmica che aveva travolto il mondo delle Farfalle al centro federale di Desio.

Desio: Maccarani torna direttrice tecnica della Nazionale di ritmica, la decisione del presidente federale

Dopo l’ammonizione nel processo sportivo concluso a ottobre, il presidente federale Gherardo Ticchi ha riassegnato l’incarico di Direttrice Tecnica Nazionale della Sezione di Ritmica a Emanuela Maccarani, “che nell’ottobre scorso era rientrata anche nella Giunta Nazionale del Comitato Olimpico in qualità rappresentante di tutti i tecnici italiani” si legge nella nota della Fgi.

Desio: Maccarani torna direttrice tecnica della Nazionale di ritmica, il caso dopo le denunce per presunti abusi psicologici

Il presidente aveva assunto l’incarico ad interim a inizio anno in seguito ai procedimenti aperti nei confronti di Maccarani (e della sua assistente Olga Tishina, assolta nel processo sportivo) dopo le denunce delle ex ginnaste Nina Corradini e Anna Basta per abusi psicologici nel centro federale di Desio.