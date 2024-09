F1, Gp Singapore: nelle libere ancora McLaren e Ferrari, Verstappen punito per le parolacce

Mentre la Fia accoglie la protesta di RedBull per vietare la nuova “ala McLaren” e il campione del mondo, Max Verstappen, è sempre più alle corde sotto la stretta dell’avversario Lando Norris (nonché nuovamente condannato ai lavori socialmente utili per le troppe parolacce in conferenza stampa), il circus della Formula 1 arriva a Singapore a una settimana dal Gran Premio dell’Azerbaijan, vinto da Oscar Piastri con il poleman Charles Leclerc rimasto a bocca asciutta dopo un’entusiasmante lotta contro l’australiano.

F1 Gp Singapore – foto Fabio Vegetti/ilCittadinoMB

F1, Gp Singapore: nelle libere ancora McLaren e Ferrari, Leclerc più veloce nel primo turno

Sul tracciato di Marina Bay, sul quale si correrà in notturna, sono di nuovo McLaren e Ferrari a dare spettacolo. Il primo turno di prove libere, andato in scena nella mattinata italiana, infatti, si è chiuso con il monegasco del Cavallino al comando con 76 millesimi di vantaggio sulla McLaren di Lando Norris, agghindata con una speciale livrea per celebrare la storia del glorioso team britannico proprio nel weekend in cui torna da leader nel Mondiale costruttori. Terzo Carlos Sainz, che nonostante qualche problema all’impianto frenante ha chiuso a poco meno di due decimi dal compagno di squadra.

F1 Gp Singapore – foto Fabio Vegetti/ilCittadinoMB

F1, Gp Singapore: nelle libere ancora McLaren e Ferrari, Norris primo nella sessione serale

Il secondo turno di libere vede invece il britannico di McLaren far segnare il miglior tempo di 1:30.727 davanti alle due Rosse. Se Verstappen è quarto alla fine della prima sessione, davanti a Tsunoda, Piastri, Ricciardo, Albon, Alonso e Ocon, il campione del mondo slitta in quindicesima posizione nel turno serale, mentre le due Mercedes restano disperse sia nella prima sessione che nella seconda, con Russell che raggiunge la settima posizione nel secondo turno (pur chiudendo la sua sessione a muro), mentre Hamilton resta al di fuori della top 10.