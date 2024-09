Monza-Inter 1-1, Nesta: «Siamo stati all’altezza dell’Inter. Ora ci manca una vittoria»

Nella quarta giornata di Serie A il Monza pareggia 1-1 contro l’Inter tra le mura amiche. Al momentaneo vantaggio siglato da Mota Carvalho ha risposto Dumfries sul finale. Secondo pareggio consecutivo in campionato per la formazione brianzola dopo il 2-2 contro la Fiorentina degli ex Palladino e Colpani.

Le dichiarazioni del tecnico biancorosso

Alessandro Nesta, nella sala stampa dell’U-Power Stadium, ha commentato così il pareggio odierno.

«Alla vigilia ha dichiarato che avrebbe firmato per il pareggio. Lo pensa ancora? Prima della partita sì ma dopo la partita no. Abbiamo subito un gol su deviazione. Rimane la partita. I miei giocatori sono stati sul pezzo.

Squadra ordinata… Se esci fuori giri, l’Inter ti buca. I miei giocatori hanno mestiere e coraggio. Mi sono piaciuti tanto.

Vantaggio non dato? L’ho capito in ritardo e me lo hanno detto anche i miei ragazzi in panchina che potevamo avere il vantaggio. Potevamo segnare anche su punizione. Sarebbe stata una bella serata.

Partita? Siamo stati all’altezza perché i miei giocatori si sentono forti. Ora ci manca una vittoria.

Coraggio? Izzo è stato coraggioso nel fare quel cross. Iniziamo ad essere un po’ più squadra. Questo mi dà molta fiducia.

Il gol frutto di una palla sporcata? Penso proprio di sì. Se il cross non viene deviato, non arriva lì. Ho fatto solo due cambi e dopodomani qualcuno mi aspetterà al parcheggio (sorride, ndr).

Differenze tra partite di livello diverso? La mentalità è che tutti devono difendere. Djuric che è alto 1,98 e gli altri corrono.

Giudizio su Maldini e Mota Carvalho? Maldini ha giocato di qualità e diventerà forte. Dany Mota ha avuto un inizio nel quale era infortunato. È quel giocatore che non abbiamo in squadra, è quello che ti dà lo strappo.

Gol subito di nuovo sul finale? Ne parleremo nello spogliatoio ma al momento non c’è una spiegazione. Con il Genoa siamo stati superficiali. Con la Fiorentina abbiamo subito gol su corner».