Monza-Inter 1-1, S. Inzaghi: «Il Monza ha fatto un’ottima fase difensiva. Noi leziosi»

Nella quarta giornata di Serie A il Monza pareggia 1-1 contro l’Inter tra le mura amiche. Al vantaggio brianzolo siglato da Mota Carvalho ha risposto Dumfries sul finale su assist dell’ex Carlos Augusto.

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi, nella sala stampa dell’U-Power Stadium, ha commentato così il pareggio dell’Inter in terra brianzola:

«Mancanza di qualità nella costruzione? È mancato il gol. Abbiamo incontrato una squadra che ha fatto un’ottima fase difensiva. Siamo stati leziosi in alcune circostanze. Nel secondo tempo abbiamo fatto meno bene. L’eurogol di Dany Mota ci ha creato delle difficoltà. Abbiamo sfiorato la vittoria con Frattesi. Abbiamo tante gare, speriamo di recuperare bene.

Digiuno di Lautaro? Gli sta mancando il gol. È arrivato tardi e non si è allenato tantissimo. Negli ultimi dieci giorni ho avuto solo Correa. Li ho schierati tutti. Pensavamo di trovare un gol prima. Sommer è stato inoperoso fino a quel momento. Complimenti all’attaccante del Monza.

Come sta Dimarco? Era solo affaticato perché ha giocato due partite in Nazionale. Negli ultimi dieci minuti ha stretto i denti ma nessun problema.

Nessuna scossa? Abbiamo avuto il predominio del gioco e un’ottima reazione dopo il gol. L’anno scorso siamo riusciti nell’indirizzarla nei primi minuti.

Super Champions inciderà? Sono sereno perché ho tutti giocatori disponibili. È una novità per tutti perché giocheremo due gare in più e cercheremo di fare il nostro meglio.

Frattesi titolare? Non era semplice per lui ma a me è piaciuto perché ha partecipato ad entrambe le fasi. Non l’ho sostituito perché, ripeto, a me è piaciuto. Dobbiamo andare avanti ed essere positivi.

Differenze tra il Monza di Palladino e il Monza di Nesta? Sono state due partite molto simili. Hanno dei principi diversi ma sono state due gare simili. A differenza dell’anno scorso non siamo riusciti a fare gol e non siamo stati cattivi nel capitalizzare le occasioni».