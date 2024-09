Monza-Inter 1-1, Turati: «Pizzico di sfortuna nel gol subito. Abbiamo fatto una grandissima partita»

Nella quarta giornata di campionato di Serie A il Monza di Alessandro Nesta pareggia in casa contro l’Inter di Simone Inzaghi sul risultato di 1-1: al vantaggio iniziale siglato da Mota Carvalho ha risposto Dumfries.

Le dichiarazioni del numero 1 biancorosso

Nella sala stampa dell’U-Power Stadium è intervenuto Stefano Turati, portiere del Monza e simpatizzante nerazzurro.

«Partita? Abbiamo fatto un’ottima gara e c’è un po’ di rammarico per il pareggio.

Mister Nesta? Ci sta dando molta compattezza e intensità. Possiamo affrontare qualsiasi squadra

Simpatizzante interista, rivincita dopo il gol subito l’anno scorso da Dimarco? Ogni partita ha una valenza uguale. Sono rammaricato per il gol del pareggio. Pareggiare contro l’Inter è tanta roba.

Consapevolezza? L’Inter è una squadra costruita per vincere il campionato. Uscire con il pareggio contro l’Inter ci può dare la spinta per andare avanti.

Ordinati tatticamente… Questa partita l’abbiamo preparata bene nelle due fasi. Abbiamo fatto una grandissima partita.

Lettura sbagliata nel gol subito? Nessuna lettura sbagliata ma un pizzico di sfortuna perché il cross di Carlos Augusto è stato deviato».