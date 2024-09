Brillante esordio in maglia azzurra per Camilla Crippa. La giovane atleta della Polisportiva Team Brianza di Lissone è stata schierata dal dt Emanuele Sbabo in due gare dei Campionati mondiali di skiroll in Val di Fiemme ai quali erano presenti oltre duecento atleti provenienti da 32 Nazioni.

Skiroll: brillante esordio di Camilla Crippa ai Mondiali, decimo posto sui 200 metri in pattinato

A Ziano di Fiemme, nella Sprint con in palio il titolo iridato sulla distanza dei duecento metri in pattinato, tra le quattro azzurre schierate c’era anche Crippa al suo esordio assoluto in un mondiale. Il suo, primo, obiettivo era quello di qualificarsi nel gruppo delle migliori 16 concorrenti per accedere alle batterie con in palio il titolo. L’atleta, con un’eccellente prestazione, ha ottenuto il nono tempo nella qualifica, chiudendo poi la prova in decima posizione.

Anche nella gara distance di 13 km, in tecnica classica, con gli ultimi quattro di scalata al Cermis, Camilla Crippa è stata inserita nella squadra azzurra e si è posizionata al 24esimo posto, in una specialità alla quale erano presenti le atlete più qualificate. Nella categoria junior ha vinto la svedese Mira Goeransson che ha inflitto distacchi pesantissime alle più dirette inseguitrici. La connazionale Johanna Holmberg si è presa l’argento e sul terzo gradino del podio è salita la norvegese Emilie Lia.

Skiroll: brillante esordio di Camilla Crippa ai Mondiali, la soddisfazione del pres Salvioni

«Siamo felici e orgogliosi per i risultati e le prestazioni della nostra atleta – commenta Carlo Salvioni, dirigente della Polisportiva lissonese – Per Camilla, è stata una esperienza importante: indossare la maglia azzurra e vivere per diversi giorni all’interno di un Campionato del Mondo in Italia, non capita spesso. L’ottimo decimo posto nella Sprint, fa capire che anche in quella specialità la nostra atleta è migliorata e di molto».