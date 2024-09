In Val di Fiemme, nei Campionati del Mondo di Skiroll in programma dal 12 al 15 settembre Emanuele Sbabo, dt. della nazionale italiana, ha selezionato anche Camilla Crippa della Polisportiva Team Brianza di Lissone.

Skiroll: Camilla Crippa ai Mondiali in Val di Fiemme, la soddisfazione del coordinatore Salvioni

“La chiamata per i mondiali ripaga l’impegno e la determinazione della ragazza, ed è soprattutto motivo di grande soddisfazione per il nostro team – spiega Carlo Salvioni coordinatore della sezione sport invernali nella società presieduta da Maurizio Mariani – Crippa, classe 2005, da maggio è stata inserita nell’organico della nazionale italiana, e in giugno ha partecipato al raduno degli azzurri svoltosi a Predazzo. Quindi alle due sessioni di test fisici programmati dalla Federazione presso il CERISM di Rovereto, ma non era riuscita ad ottenere la convocazione per la trasferta in Lettonia, sfiorando però quella di agosto per il Kazakistan. Ora Camilla che nel corso di questa stagione ha ottenuto importanti risultati nei campionati italiani giovani e in prove di Coppa Italia NextPro la vedremo impegnata in Val di Fiemme sotto la direzione dello staff azzurro”.

Skiroll: Camilla Crippa ai Mondiali in Val di Fiemme, la manifestazione

Nella massima competizione internazionale dello “sci di fondo estivo” sono attesi più di 200 atleti provenienti da 32 Paesi. Per la squadra Junior femminile azzurra con Camilla Crippa verranno schierate Maria Invernizzi, Anna Maria Ghiddi, Anna Morandini e Chiara Agostinetto.

A Ziano di Fiemme giovedì sarà la Mass Start in tecnica libera di a dare il via ai Campionati, mentre venerdì toccherà alla Sprint TL assegnare i titoli della specialità. Sabato la Team Sprint, in TL, vedrà rivaleggiare le squadre nazionali a coppie di due atleti, mentre domenica 15 settembre i mondiali si concludono con la Uphill Mass Start “Cermis Final Climb” in tecnica classica.