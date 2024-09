Skiroll: Team Brianza a Boario Terme, bene Arianna Forzatti

Per gli atleti della Polisportiva Team Brianza di Lissone sono riprese a Boario Terme, in due giorni di seguito, le gare di Coppa Italia Next Pro di skiroll con una prova Sprint in pattinato su 150 mt dove fino alla cat. U 16 era valevole solo per la Coppa Italia, mentre dalla cat. U 18 e oltre erano in palio i titoli di Campione Italiano quindi una gara distance in pattinato.

Skiroll: Team Brianza a Boario Terme, la gara sprint

Nella sprint ottima prova per la monzese Arianna Forzatti (U 16) alla sua prima finale. In quella per il terzo posto, dopo un interessante confronto, è stata superata dalla bergamasca Anna Piantoni sua compagna del Gruppo Sviluppo del Comitato Alpi Centrali FISI. Sempre nella U 16, Sofia Forzatti ha chiuso all’ottavo posto e Carlo Mariani al decimo. Tra i Giovani U18/20 del Campionato Italiano, Alessandro Biella ha conquistato l’11mo posto; nel settore femminile Camilla Crippa e Angelica Mariani il sesto e il nono. Tra i master Gabriele Biella, Marco Forzatti e Romeo Cesana il sesto, settimo e decimo posto nelle rispettive categorie.

Skiroll: Team Brianza a Boario Terme, la gara distance

Nella gara distance ancora una bella prova per Arianna Forzatti (U 16), che sugli 8 Km è rimasta ai piedi del podio per soli 2”; ottavo posto per la sorella Sofia e sesto per C.Mariani a sei secondi dal vincitore, il trentino Federico Sartori.

Nelle categorie Assolute la presenza di atleti dei Corpi Militari e delle Squadre Nazionali Milano-Cortina ha rese le competizioni molto spettacolari.

Sui km 12, Camilla Crippa è classificata 19° assoluta (sesta U 20) e Angelica Mariani 31°. Buone anche le prove di A.Biella 35° assoluto sui 15 km ma decimo negli U 18. Questi i piazzamenti degli altri atleti: 38° L.Forzatti, 41° M.Forzatti, 43° G.Biella, 44° Andrea Arosio. Tra i Master 2, L. Forzatti, M.Forzatti e G.Biella hanno conquistato il secondo, terzo e quarto posto; il sesto R.Cesana (M 5) sui 12 km.