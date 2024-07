Skiroll: il Team Brianza sfreccia a Maranello, due bronzi tricolore per i Master

Un nutrito gruppo di atleti della sezione Sport Invernali della Polisportiva Team Brianza lo scorso fine settimana ha gareggiato a Maranello in due prove del Circuito di Coppa Italia di skiroll.

«A loro si è aggiunta Camilla Crippa – spiega Carlo Salvioni presidente della sezione – in Emilia con la Squadra Regionale delle Alpi Centrali, appena concluso il raduno svoltosi a Predazzo con la Squadra Nazionale».

Skiroll: il Team Brianza sfreccia a Maranello, Sprint in pattinato

Il programma prevedeva una Sprint in pattinato sul percorso di 180 metri dove gli atleti del team lissonese hanno ottenuto discreti piazzamenti a iniziare da Carlo Mariano 14° nella categoria Children, mentre nella categoria assoluta femminile Camilla Crippa, Valeria Pagani e Angelica Mariani si sono classificate nell’ordine al 12°, 18° e 19° posto. Questi i piazzamenti nel settore maschile: 29°, Alessandro Biella, 30° Marco Forzatti, 31° Furio Agradi, 33° Gabriele Biella, 34° Luca Forzatti e 36° Romeo Cesana.

Lissone Skiroll 2022 Crippa Camilla

Skiroll: il Team Brianza sfreccia a Maranello, gara per la Coppa Italia e titoli italiani

Nel secondo giorno invece il programma prevedeva una gara distance in pattinato in piano valevole come Coppa Italia per tutte le categorie, ma valida altresì per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano Assoluto, oltre a quello delle categorie Giovani (atleti nati dal 2005 al 2007) e Master. Altra particolarità: in questa prova tutti hanno gareggiato con skiroll identici forniti dall’organizzazione ad esclusione dei master di 4a e 5a categoria.

Nelle gare distance, molto combattute, nella 10km Carlo Mariani si è classificato quarto a soli 5” dal vincitore. Nella gara femminile invece, Camilla Crippa ha ottenuto il 13° posto Assoluto grazie al quale si è posizionata al sesto nel Campionato Italiano Giovani, Pagani Valeria era 20° e Angelica Mariani 23° ma 14° tra le Giovani.

Nella prova maschile (percorso di 15 km), dopo Furio Agradi 24°, Alessandro Biella ha ottenuto il 28° ma l’11° tra i giovani, Luca e Marco Forzatti 31° a pari merito e Gabriele Biella il 35° posto.

Nel Campionato Italiano (percorso di 10 km) invece è arrivata la medaglia di bronzo per due master: il monzese Luca Forzatti nei Master 3 e il lissonese Romeo Cesana nei Master 5, nonostante una caduta.