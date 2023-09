F1: terzo turno di libere a Sainz, in F3 secondo il neo campione del mondo Bortoleto

Terminato con la bella sorpresa il terzo e ultimo turno di prove libere di Formula 1 all’autodromo di Monza. A comandare il gioco, con un colpo di reni nei minuti finali, è il ferrarista Carlos Sainz che ha battuto il minuto e venti. Festa Ferrari dunque per ora, con il super favorito Max Verstappen a otto centesimi dallo spagnolo. Più staccati gli altri, con Lewis Hamilton terzo e l’altra Rossa con Charles Leclerc a mezzo secondo dal compagno. Ora si preparano tutti i team per le qualifiche delle 16 in cui il più veloce dovrebbe battere il muro del minuto e diciannove. Sarà ancora Sainz? Alle 17 la risposta.

F3, Bortoleto secondo nella sprint race

Intanto in Formula 3 il neolaureato Campione del mondo Gabriel Bortoleto è di nuovo sul podio nella prima gara in pista nel sabato di Monza. La seconda giornata del Gran Premio d’Italia si è aperta con la Sprint race della Formula 3 ed una bella carambola in partenza. Una bella battaglia tra Boya e Colapinto, superato in partenza ha caratterizzato la gara veloce, ma il colpo di scena è il Campioncino brasiliano, che con la sua Dallara di Trident conquista la seconda posizione su Boya all’ultimo giro.

Piloti F1, il primo ad arrivare è Norris. Porsche: 23esimo Jorge Lorenzo

Nel corso della Sprint di Formula 3, l’Autodromo ha visto l’ingresso dei piloti della Formula 1 nel paddock. Con i fan assiepati alle transenne dell’autodromo sin dalle prime ore dell’alba in attesa dei propri beniamini, il primo ad arrivare alle 9 è stato il pilota McLaren Lando Norris.

Lando Norris (foto Fabio Vegetti)

A seguire la Formula 3 è sceso in pista il Supercup, campionato monomarca Porsche che, come per la Formula 3, si conclude con la tappa monzese. A far segnare il miglior tempo è stato Harry King. Solo ventesimo il Campione del mondo di Moto GP Jorge Lorenzo, impegnato nella categoria, mentre 23esimo l’ex pilota di Formula 1 Timo Glock.

Nel pomeriggio, dopo la terza sessione di libere della Formula 1, la Sprint Race della Formula 2 e le qualifiche della massima categoria a partire dalle ore 16