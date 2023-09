Gp di F1, fino a domenica 3 settembre chiusa al traffico via Regina Margherita a Biassono

Per tutta la durata del Gran Premio di Formula 1 resterà chiusa al traffico via Regina Margherita a Biassono, nella frazione San Giorgio, al confine con il territorio del comune di Villasanta. Il provvedimento è entrato in vigore venerdì 1 settembre e resterà valido fino a domenica 3 settembre. Sarà vietato l’accesso a tutte le auto (tranne quelle dei residenti e dei mezzi autorizzati), dalle 6 alle 19, per tutti e tre i giorni della manifestazione sportiva. Ovviamente resta sempre consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e quelli al servizio di persone disabili dei residenti della frazione San Giorgio.

Gp di F1, strada chiusa per effetto di una ordinanza comunale

L’ordinanza è stata emessa dall’amministrazione comunale di Biassono nei giorni scorsi, e riguarda la viabilità lungo via Regina Margherita fino alla stazione di Biassono. Non sarà quindi consesso l’attraversamento da e per Biassono anche per chi proviene da Villasanta.

Il provvedimento riguarda dunque il tratto compreso tra via Parco e Cascina Caronno, in entrambi i sensi di marcia per ogni tipo di mezzo.