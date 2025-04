F1, qualifiche Gp dell’Arabia Saudita: magia di Verstappen, pole position per 10 millesimi

Dieci millesimi, ma tanto basta a Max Verstappen (Red Bull) per conquistare la pole position del Gp dell’Arabia Saudita, la seconda stagionale dopo quella di Suzuka. Il campione del mondo si lascia alle spalle Oscar Piastri (McLaren), quindi un sempre solidissimo George Russel (Mercedes). E Lando Norris? Il secondo pilota del team papaya partirà decimo dopo essere andato a muro in Q3 (“Sono un idiota” ha commentato in radio con il muretto). Quarta piazza per la Ferrari di Leclerc, quindi un ottimo Antonelli (Mercedes), Sainz (Williams) che regola di nuovo Hamilton (Ferrari), quindi Tsunoda (Red Bull) e Gasly (Alpine).

F1, qualifiche Gp dell’Arabia Saudita: Piastri secondo, Norris a muro, quarto Leclerc

Il bilancio tutto sommato sorride a Leclerc, che ha conquistato il massimo possibile per la Scuderia, e in parte anche a Lewis Hamilton che ha chiuso settimo dopo avere rischiato di uscire in Q2, passato per 10 millesimi. Tuttavia, l’inglese, sembra ancora lontano dal feeling con la “Rossa”.

C’è da pensare che nella gara di domenica Piastri cercherà di soffiare subito la testa a SuperMax per tentare poi di allungare e conquistare la vittoria e magari portarsi in testa al Mondiale piloti approfittando del fatto che il compagno di squadra partirà dalla decima casella e dovrà recuperare posizioni.