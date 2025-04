Domenicali e i due Gp in Italia: «Monza e Imola insieme nel futuro sarà difficile»

“È difficile che questa situazione di Imola e Monza insieme in calendario possa continuare per molto”. Si parla di Formula 1, di Gran premi in Italia. La frase l’ha pronunciata il presidente di F1 Stefano Domenicali a La Politica nel pallone su Radio Rai Gr Parlamento in una intervista a tutto campo in cui ha parlato anche di Andrea Kimi Antonelli: ” la certezza è che diventerà un protagonista del nostro mondo”, di Leclerc, “un pilota super che non vuole perdere l’occasione per dimostrare che è più forte” e Hamilton “nell’ultima fase della sua straordinaria carriera, vuole raggiungere quello che non ha mai raggiunto nessuno”.

Il presidente di F1 a Radio Rai: “Tante richieste da Paesi emergenti”

Ma a proposito dei Gp del futuro non sembra avere dubbi: “L’Italia – ha detto – ha sempre rappresentato e rappresenterà in futuro una parte importante della F1. Sarà sempre più difficile avere due GP nello stesso Paese perché l’interesse sulla F1 sta crescendo ed è una situazione che dovremo affrontare nei prossimi mesi. una scelta che dal punto di vista umano non sarà facile, ma devo esercitare un ruolo internazionale che mi pone di fronte a tantissime richieste in giro per il mondo di Paesi emergenti che possono permettere alla F1 di crescere”. E ha aggiunto: “Non dimentico che Imola ha risposto in un momento di grande difficoltà, quello del Covid. Quando c’è stato bisogno di trovare posti nuovi, hanno risposto immediatamente con l’entusiasmo e la capacità di una città intera”.