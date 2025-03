F1, Gp in Cina: colpaccio di Hamilton alle qualifiche per la gara sprint

“Numero 1 in rosso, pazzesco, non me lo aspettavo”: non sta nella pelle Lewis Hamilton quando guarda tutti dall’alto dopo le qualifiche per la Sprint Race del Gp della Cina che scatterà alle 4 di notte di sabato 22 marzo.

Una pole position con nuovo record della pista, in 1’30″849, conquistata con un giro magico su un circuito che ama, soprattutto nelle prime curve. Ad insidiare il primato, con un ritardo di soli 18 millesimi, nel finale della Q3, il sempre vivo Max Verstappen che anche quest’anno sembra il solo il casa Red Bull a saper domare il “bufalo” visto che il compagno di squadra Liam Lawson ha terminato mestamente all’ultimo posto.

F1, Gp in Cina: terza e sesta le McLaren, secondo Verstappen

E le McLaren? Terza piazza finale per Oscar Piastri, sesto Lando Norris che ha abortito l’ultimo tentativo dopo un errore, uno dei tanti commessi durante la sessione. In mezzo l’altro ferrarista, Charles Leclerc (“Ho avuto difficoltà nelle prime tre curve, dispiace partire quarto ma c’è Lewis davanti, speriamo di fare una bella gara insieme domani” ha detto), quarto, e George Russel (Mercedes). Più attardato Kimi Antonelli, settimo. A completare la prima decina di piloti che partirà davanti a Shanghai ci saranno Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) e Lance Stroll (Aston Martin).

Fuori in Q2 il compagno di Stroll, il due volte campione del mondo Alonso, seguito da un ottimo Oliver Bearman (Haas). Tredicesimo Carlos Sainz (Williams) che si è trovato ancora distanziato dal compagno di squadra.