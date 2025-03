F1: Lando Norris vince il Gp d’Australia, disastro Ferrari

Lando Norris su McLaren ha vinto il Gran Premio d’Australia, gara d’esordio della lunghissima stagione di Formula 1. Una gara quella dell’Albert Park, caratterizzata dalle condizioni meteo molto variabili, con scrosci di pioggia e sole, e numerosi incidenti che hanno in particolare tolto dalla sfida tanti “rookie” (Doohan, Sainz, Lawson, Bortoleto) ma anche gli esperti Fernando Alonso e Carlos Sainz.

F1, gara ad eliminazione in Australia a causa della pioggia

Quattordici i piloti al traguardo sui venti partenti. Week-end da dimenticare per la Ferrari, con Leclerc ottavo e Hamilton decimo. Il solito Verstappen (secondo) ha insidiato fino all’ultimo la prima piazza di Norris mentre l’altro pilota McLaren Oscar Piastri, alle spalle del compagno di squadra fino a dieci giri dalla fine, ha concluso al nono posto dopo una uscita di pista a causa dell’asfalto viscido.

F1, ritmo insostenibile della McLaren e secondo Verstappen

Per un lunghissimo tratto il passo della McLaren è parso insostenibile, retto solo da Max Verstappen fino a quando non è andato in crisi con le gomme. Tanto che, a poco più di metà gara, l’olandese era a 17” da Norris, Leclerc a 37” e Hamilton, ottavo, a 55”. Quando attorno al quarantesimo giro, dopo che tutti avevano montato gomme da asciutto, si è scatenato un acquazzone la Ferrari ha tentato di restare in pista con le coperture da asciutto sperando di ribaltare la giornata mentre tutti gli altri tornavano alle intermedie. Leclerc e Hamilton hanno quindi perso posizioni, anche a causa dell’ingresso della safety car dopo l’uscita di Lawson.

F1, ottimo esordio per il bolognese Kimi Antonelli

Terza piazza per un solido Russel (Mercedes) e ottimo esordio anche per l’italiano Kimi Antonelli, giunto quarto davanti ad Albon (Williams). Il pilota bolognese ha rischiato una penalizzazione di cinque secondi per impeding su Hulkenberg ai box, “salvo” dopo un ricorso Mercedes.

L’ordine di arrivo:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 300,846 km 1h42’06″304

2. Max Verstappen (OLA/Red Bull) +0″895

3. George Russell (GBR/Mercedes) +8″481

4. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) +12″773

5. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +15″135 (tornato quarto dopo il ricorso Mercedes)

6. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +17″413

7. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) +18″423

8. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +19″826

9. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +20″448

10. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +22″473

11. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +26″502

12. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) +29″884

13. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +33″161

14. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +40″351