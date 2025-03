Dal GT World al Rally passando per la F1: cosa accadrà all’autodromo di Monza

La presentazione del Calendario 2025 delle manifestazioni dell’Autodromo Nazionale di Monza è andata in scena giovedì 8 marzo nella sala giunta del Comune di Monza. Oltre naturalmente all’evento principale del 7 settembre, il Gp di F1, il GT World del primo giugno sarà l’altro grande momento per gli appassionati dei motori da corsa. Fine settimane di gare che, in successione, inizieranno all’ultima di marzo con il gradito ritorno del Ferrari Challenge, chiusura di una dieci giorni all’insegna del Cavallino rampante. A metà aprile ci saranno le gare storiche dell’ACI mentre, dopo il già citato GT World, saranno ancore le vetture dell’ACI a siglare dal 20 al 22 giugno la loro tappa con il primo dei Racing Weekend sulla pista brianzola.

Ad inizio luglio un promoter spagnolo metterà in scena l’EuroCup 3 per poi, Gran Premio d’Italia a parte, dover attendere la fine ottobre con il GT Open e il secondo ACI Racing Weekend per vedere di nuovo gare in pista. A metà novembre il Vedovati farà da antipasto per il Monza Rally Show che il 7 dicembre calerà il sipario sulla stagione agonistica. Oltre a queste manifestazioni prettamente motoristiche sono in programma un buon numero di eventi sia sportivi che ludici, soprattutto ciclistici, oltre all’interessante kermesse del MiMo di fine giugno.

La stagione 2025 all’Autodromo di Monza: la sintonia con il Comune

Il momento è stato anche l’occasione per fare il punto su varie situazioni in essere. Dagli eventi programmati per questo 2005 si è passati a domande più specifiche sul momento delicato che sta vivendo la casa madre ACItalia, legata alla vicenda del presidente Angelo Sticchi Damiani esautorato direttamente dal Governo, passando per lo stato dell’arte dei lavori ancora da realizzare al punto sul prossimo Gran Premio d’Italia previsto il 7 settembre, il tutto all’interno di una sinergia che sembra ogni giorno più salda fra le due parti in gioco, Sias e Consorzio del Parco presieduto dal sindaco Paolo Pilotto.

Proprio il primo cittadino monzese ha ribadito la sintonia con gli uomini capeggiati da Giuseppe Redaelli e il suo pieno sostegno all’impianto, testimoniato dagli ottimi risultati di gradimento pubblico frutto di uno studio commissionato dalla giunta brianzola, e che sarà illustrato in tutti i suoi dettagli fra pochi giorni.

Il calendario 2025 dell’Autodromo di Monza: F1, prevendita a gonfie vele

Al di là comunque della collaborazione fra Sias e Consorzio restano dei punti aperti e quello degli interventi programmati nella seconda parte del piano di ammodernamento dell’impianto sono ancora in alto mare. Come ha confermato lo stesso direttore dell’impianto, Alfredo Scala, per questo 2025 l’unico punto certo che si riuscirà a portare a buon fine in termini definitivi è la destinazione della sala stampa a spazio hospitality. Tutte le altre eventuali opere saranno ancora provvisore, fra cui la copertura della terrazza box.

Per non parlare di eventuali migliorie alle tribune esistenti, o la loro sostituzione con altre di nuova concezione. Tutto rimandato a tempi migliori nonostante che girino voci per cui l’organizzatore del Circus iridato non gradirebbe ritardi ma, almeno per ora, questo non dovrebbe tuttavia rappresentare una pregiudiziale nel rapporto fra le parti. Inoltre, e la prevendita dei biglietti lo dimostra ampiamente, l’interesse per la Formula 1 sta toccando punte inimmaginabili fino a pochi anni fa, e al tempo stesso Monza e la sua location restano ai primi posti fra le scelte della stessa Liberty Media.